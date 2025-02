En pleines coupes budgétaires, Musk pour une hausse du salaire des élus américains

Alors qu'il opère des coupes franches dans les effectifs des fonctionnaires fédéraux, Elon Musk s'est dit favorable ce jeudi à une augmentation des salaires des élus du Congrès et des hauts fonctionnaires américains. Selon lui, cette hausse des salaires permettrait de "réduire l'incitation à la corruption".

Elon Musk s'est prononcé jeudi en faveur d'une augmentation des salaires des élus du Congrès et des hauts fonctionnaires américains afin de lutter, selon lui, contre la corruption, au moment où le multimilliardaire opère des coupes franches dans les effectifs des fonctionnaires fédéraux.

"Il pourrait être judicieux d'augmenter la rémunération pour le Congrès et les hauts fonctionnaires afin de réduire l'incitation à la corruption, car cette dernière pourrait coûter jusqu'à 1.000 fois plus cher au public", a déclaré sur son réseau social X l'homme le plus riche du monde, devenu allié de Donald Trump.

Les élus du Congrès rémunérés à hauteur de 174.000 dollars par an

De retour à la Maison Blanche, le milliardaire républicain a confié à Elon Musk la mission de sabrer dans les dépenses publiques via une commission à l'efficacité gouvernementale (Doge).

Le patron de Tesla et SpaceX a depuis commencé à démanteler plusieurs agences gouvernementales, qu'il accuse de fraude et de gestion dispendieuse.

Son offensive sur les effectifs de l'Etat fédéral est décriée notamment par l'opposition démocrate et les syndicats, qui la jugent brutale mais aussi illégale, puisqu'Elon Musk ne dispose d'aucun mandat électoral ou de portefeuille gouvernemental. De nombreux recours en justice ont aussi été déposés.

Les élus du Congrès sont actuellement rémunérés à hauteur de 174.000 dollars par an. Leur salaire est normalement ajusté à la hausse annuellement pour suivre l'inflation. Mais un gel sur ces ajustements, décidé par les élus eux-mêmes, existe depuis 2009, et ils n'ont pas connu d'augmentation depuis.

Musk s'était insurgé contre un texte ouvrant la voie à une augmentation des parlementaires

Elon Musk a changé d'avis sur la question après s'être insurgé en décembre contre un texte budgétaire au Congrès qui comprenait pour la première fois en 15 ans un "ajustement en fonction du coût de la vie" et ouvrait la voie à une augmentation du salaire des parlementaires.

"Tout élu à la Chambre ou au Sénat qui vote pour ce projet de dépenses scandaleux mérite de perdre son élection dans deux ans", avait-il déclaré. L'homme d'affaires avait réussi à torpiller le texte, et la nouvelle version adoptée incluait de nouveau un gel de la rémunération des élus.

De nombreux parlementaires, républicains comme démocrates, se disent en faveur d'une augmentation de leur rémunération, arguant que face aux coûts des campagnes électorales aux Etats-Unis, un bon salaire est le meilleur moyen d'attirer de nouveaux talents en politique.

"Si nous voulons des gens des classes populaires qui ne se reposent pas sur une fortune indépendante pour représenter le peuple au Congrès, nous devons faire en sorte que cela fonctionne", avait déclaré l'élue démocrate Alexandria Ocasio-Cortez à Business Insider en janvier.