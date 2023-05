Emmanuel Macron en Mongolie : une visite qui pourrait aboutir sur un projet de mine d'uranium ?

Emmanuel Macron devient le premier président à fouler le sol de la Mongolie dans le cadre de ses fonctions. Le pays d'Asie de l'Est reçoit le président de la République dans la capitale Oulan-Bator, juste après sa présence au sommet du G7 à Hiroshima. Une visite qui ne doit rien au hasard après que ses membres ont appelé Pékin à faire pression sur Moscou dans le but de mettre fin à l'agression en Ukraine. La Mongolie, pays à la plus faible densité de population au monde, est enclavée entre la Chine et la Russie.

Projet de mine d'uranium en Mongolie

L'Élysée évoque un enjeu très important sur le plan géostratégique. Il s'agit notamment de "desserrer la contrainte qui s'exerce sur les voisins de la Russie et leur ouvrir le choix de leur option", selon un conseiller du président. Justement, ce pays démocratique cherche à diversifier ses partenariats et la France peut y trouver son intérêt. Dans le contexte de la guerre en Ukraine et des sanctions contre le belligérant russe, Paris cherche en effet à diversifier ses approvisionnements énergétiques, ce qui pourrait se faire grâce à la Mongolie, vivier de ressources minières.

Le groupe nucléaire français Orano travaille notamment sur un projet de mine d'uranium sur le territoire mongol et elle pourrait être l'une des plus importantes au monde. Nul doute que ce sujet sera abordé par Emmanuel Macron durant les quelques heures qu'il passera à Oulan-Bator avant de rentrer à Paris.