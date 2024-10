Elon Musk offre chaque jour un million à un signataire d’une pétition pro-Trump : est-ce légal ?

Un million de dollars par jour sur la table : la dernière initiative d'Elon Musk, qui vise les électeurs des États-clés, interroge sur sa légalité à quelques jours d'un scrutin présidentiel américain très incertain où chaque voix pourrait compter. Elon Musk a annoncé qu'il donnerait un million de dollars, "au hasard", une fois par jour à un électeur inscrit dans un des sept États-clés, là où se jouera la présidentielle du 5 novembre. Et c'est par la Pennsylvanie, le plus convoité d'entre eux, qu'il a commencé samedi sa distribution. Mais pour participer au tirage, il faut signer une pétition conservatrice en faveur de la liberté d'expression et du droit à porter des armes.

"Vous n’avez même pas besoin de voter, c’est génial !"

Elon Musk déploie toute son énergie et tous ses moyens pour faire élire Donald Trump. Il tient désormais des meetings dans les États-clés et c’est là qu’il distribue de l’argent aux participants. "Tous les jours, à partir de maintenant et jusqu’à l’élection, nous allons donner un million de dollars. Tout ce que vous avez à faire, c’est signer une pétition de soutien à la Constitution. Vous n’avez même pas besoin de voter, c’est génial !" a lancé le patron de Tesla.

"Il est illégal d'offrir de l'argent en échange d'un vote"

Les Démocrates accusent le milliardaire d’acheter des voix pour Donald Trump. Car si les bénéficiaires sont tirés au sort parmi les signataires de la pétition, ils doivent également être inscrits sur les listes électorales. De quoi alarmer David Becker, un expert en élections, interrogé par CNN : "Il est illégal d’offrir de l’argent ou d’accepter de l’argent ou quoique ce soit de valeur en échange d’une inscription électorale ou d’un vote. C’était le cas par exemple lorsqu’un glacier a voulu offrir des cornets gratuits à ceux qui venaient avec la preuve de leur vote."

Ce sera tout de même long et difficile de prouver que l’offre d’Elon Musk enfreint directement la loi, ce qui lui laisse le champ libre jusqu’à l’élection.

Premier soutien de Donald Trump

Ces dernières semaines, il a mis les bouchées doubles pour soutenir Donald Trump, montant sur scène avec l'ancien président lors d'un meeting de campagne et organisant lui-même des réunions publiques en Pennsylvanie.

Depuis juillet, il a cumulé 75 millions de dollars de dons. Il fait aussi campagne pour Donald Trump depuis des mois grâce à sa plateforme X et plus particulièrement son compte, suivi par plus de 200 millions de personnes et où il donne un écho à des contenus controversés, voire à de la désinformation, proches d'idées défendues par le candidat républicain.