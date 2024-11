Égypte : passagers disparus, cause possible de l'accident... Ce que l'on sait du naufrage d'un bateau touristique

Les autorités égyptiennes ont annoncé lundi que 17 personnes étaient portées disparues et 28 autres ont été secoures après le naufrage d'un bateau de tourisme en mer Rouge au large de l'Égypte. Le bateau, qui transportait "31 touristes de différentes nationalités ainsi que 14 membres d'équipage", a lancé des signaux de détresse à 5h30 (3h30 GMT), selon un communiqué du gouvernorat de la mer Rouge.

Des survivants secourus lors d'une opération aérienne

Le Sea Story a quitté dimanche Port Ghalib, dans le sud-est de l'Egypte, pour une expédition de plongée de plusieurs jours. Il devait atteindre Hurghada, à 200 kilomètres plus au nord, vendredi. Le gouverneur de la région, Amr Hanafi, a précisé que des survivants ont été secourus lors d'une opération aérienne, tandis que d'autres ont été évacués à bord d'un navire militaire. "Les recherches se poursuivent activement en collaboration avec la marine et les forces armées", a-t-il indiqué dans un communiqué.

Les autorités n'ont pas communiqué la nationalité des touristes à bord ni évoqué les causes possibles de l'accident. L'ambassade de Chine au Caire a indiqué lundi que deux de ses ressortissants étaient "en bonne santé", après avoir été "secourus lors du naufrage d'un bateau de croisière en mer Rouge", selon les médias d'Etat chinois.

Le ministère finlandais des Affaires étrangères a confirmé à l'AFP qu'un de ses ressortissants est porté disparu dans l'accident. Le porte-parole du ministère polonais des Affaires étrangères, Pawel Wronski, a indiqué que les autorités "disposent d'informations selon lesquelles deux des touristes pourraient être des citoyens polonais." "C'est tout ce que nous savons à leur sujet pour l'instant, et c'est tout ce que nous pouvons dire pour le moment", a-t-il confié à l'agence de presse nationale PAP.

Une vague aurait renversé le bateau "sur le côté"

Le bureau du gouverneur de la mer Rouge n'a pas immédiatement répondu aux sollicitations de l'AFP concernant les causes possibles de l'accident. Selon un responsable d'un centre de plongée proche des opérations de sauvetage, un membre de l'équipage ayant survécu au naufrage, a affirmé que le bateau avait été "frappé au milieu de la nuit par une vague, qui a renversé l'embarcation sur le côté."

Les autorités de Hurghada, capitale de la mer Rouge, ont suspendu dimanche les activités maritimes et fermé le port de la ville en raison des "mauvaises conditions météorologiques". Cependant, les vents autour de Marsa Alam étaient restés favorables jusqu'à dimanche soir, avant de se calmer à nouveau le matin, a expliqué le responsable de plongée à l'AFP. Lundi après-midi, il était devenu de plus en plus "difficile d'espérer que les 17 disparus puissent être secourus après 12 heures passées dans l'eau", a-t-il ajouté, sous couvert d'anonymat.

Une des principales destinations touristiques en Égypte

La mer Rouge, l'une des principales destinations touristiques en Egypte, attire des millions de visiteurs chaque année. Le secteur touristique, crucial pour ce pays de 105 millions d'habitants en pleine crise économique, emploie environ deux millions de personnes et contribue à plus de 10 % de son PIB. Chaque jour, des dizaines de bateaux de plongée explorent les récifs coralliens et les îles au large des côtes orientales de l'Egypte, où les règles de sécurité, pourtant strictes, sont inégalement appliquées.

L'accident survenu lundi est au moins le troisième du genre signalé cette année près de Marsa Alam, sur la mer Rouge. Début novembre, 30 personnes avaient été secourues alors qu'un bateau de plongée était en train de couler à proximité du célèbre récif de Deadalus. En juin dernier, une vingtaine de touristes français avaient été évacués indemnes avant que leur bateau ne sombre lors d'un accident similaire. Un an plus tôt, trois touristes britanniques avaient perdu la vie lorsqu'un incendie avait réduit en cendres leur yacht.