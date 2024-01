Donald Trump : trois ans après l'assaut du Capitole, l'ancien président poursuit sa campagne dans l'Iowa

Donald Trump bat campagne samedi dans l'Iowa en enchaînant deux meetings, trois ans jour pour jour après l'assaut du Capitole à Washington, un événement historique qui divise les électeurs américains. Le petit État du Midwest organise lundi 15 janvier ses caucus, qui lancent le bal des primaires républicaines de 2024, lui donnant depuis un demi-siècle un poids surdimensionné dans la campagne présidentielle américaine.

Le républicain, qui rêve d'être réélu en novembre et de retourner à la Maison-Blanche le 20 janvier 2025 malgré ses quatre inculpations au pénal, fera face dans huit jours aux électeurs pour la première fois depuis son départ avec fracas de la présidence des États-Unis. Sans dire un mot de l'assaut contre le Capitole par ses partisans le 6 janvier 2021, Donald Trump est depuis vendredi soir dans "le grand Etat de l'Iowa" où il doit s'exprimer samedi en meeting à 13H00 (18H00 GMT) à Newton, près de la capitale Des Moines, puis dans une école à Clinton, à la frontière de l'Illinois.

Dans la ville de Sioux Center vendredi, le milliardaire et tribun a accusé le président Joe Biden, "Joe-la-Crapule", d'"attiser les peurs" après un discours de "campagne pathétique" en Pennsylvanie, où le démocrate de 81 ans a comparé la rhétorique du républicain de 77 ans à celle de "l'Allemagne nazie".

Donald Trump, favori auprès des électeurs républicains

Il a attaqué le mandat de son successeur (2021-2025) comme "une suite ininterrompue de faiblesse, d'incompétence, de corruption et d'échec". "Les gens de cet État vont effectuer le vote le plus important de leur vie", a lancé Donald Trump en jugeant le contexte et les enjeux de 2024 "encore plus" impérieux que lors de sa victoire en novembre 2016. En dépit de ses déboires judiciaires et du risque de prison pour ses tentatives d'inverser les résultats de la présidentielle de novembre 2020, les sondages créditent Donald Trump de 60% des voix républicaines face à ses principaux adversaires, Nikki Haley et Ron DeSantis. Une avance sans précédent.

>> LIRE AUSSI - La Cour suprême américaine va examiner la question de l'inéligibilité de Trump

Car dans l'Iowa et dans nombre d'États conservateurs du pays, le septuagénaire, qui a bouleversé en moins de dix ans le paysage politique américain, dispose d'une base très fidèle qui balaie d'un revers de main ses frasques et ses ennuis judiciaires. L'attaque contre le temple de la démocratie américaine, le Capitole où siège le Congrès, il y a tout juste trois ans, demeure un sujet de profonde division aux États-Unis : un quart des Américains et 44% des électeurs trumpistes pensent, sans preuve, que la police fédérale (FBI) en est à l'origine, selon un sondage du Washington Post et de l'université du Maryland.

L'ancien président considère toujours que la présidentielle de 2020 lui a été "volée"

Ce même FBI a annoncé samedi l'arrestation en Floride de trois personnes pour leur participation au 6 janvier. En 35 mois d'une enquête tentaculaire toujours en cours, les autorités ont inculpé plus de 1.200 personnes, dans quasiment les 50 États américains. Plus de la moitié ont été condamnées. "Trump et ses partisans MAGA ("Make America Great Again") non seulement cautionnent la violence politique, mais ils en rient", avait ainsi déploré Joe Biden vendredi.

Mais Donald Trump nie avoir incité ses partisans à attaquer le Capitole, même s'il considère toujours que la présidentielle de novembre 2020 lui a été "volée". Alors pour juger des pressions qu'il aurait exercées pour tenter d'inverser les résultats, un procès pénal doit commencer le 4 mars à Washington. Ce sera à la veille d'une des plus grosses échéances des primaires républicaines : le "Super Tuesday" dans une quinzaine d'États : Texas, Californie... mais aussi Colorado et Maine.

Ces deux derniers États l'ont déclaré en décembre inéligible à la présidence en raison de ses agissements le 6 janvier 2021. La Cour suprême s'est saisie vendredi de ce dossier, même si, en attendant qu'elle tranche en février, le nom Trump est maintenu sur les bulletins de vote pour les primaires. Joe Biden et son équipe de campagne continuent de dénoncer la volonté de leur rival de "sacrifier (la) démocratie" en diffusant un clip télé avec images choc de l'assaut contre le Capitole, où étaient alors certifiés les résultats de la présidentielle 2020.

La cheffe des démocrates à la Chambre des représentants à l'époque, Nancy Pelosi, a fustigé vendredi le "recours à l'insurrection" par Donald Trump. Trois ans après, "la menace contre notre démocratie est réelle", a mis en garde l'élue, tandis que son successeur à la Chambre, Hakeem Jeffries, a réclamé samedi que les responsables des "événements atroces" du 6 janvier soient traduits en justice.