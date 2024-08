Dix tués dans des raids israéliens sur le nord de la Cisjordanie occupée

Deux Palestiniens ont été tués dans la ville de Jénine, quatre autres dans le bombardement d'une voiture dans un village proche et quatre encore dans un camp de réfugiés près de la ville de Toubas, a précisé Ahmed Jibril, porte-parole du Croissant-Rouge. "Les deux morts de Jénine ont été transférés à l'hôpital de Jénine", a-t-il détaillé. "Quatre Palestiniens tués dans le bombardement de leur voiture au sud de Jénine et deux (des) Palestiniens tués dans le camp de réfugiés d'al-Faraa ont été transférés à l'hôpital turc de Toubas", a-t-il ajouté.

"Deux autres Palestiniens, des frères âgés de 13 et 17 ans, ont été tués dans une maison du camp d'al-Faraa et (les secours) ne peuvent récupérer leurs corps pour le moment", a-t-il poursuivi, alors que les services palestiniens d'ambulance accusent régulièrement l'armée israélienne de les empêcher d'accéder aux morts et aux blessés lors de ses raids. M. Jibril a ajouté avoir recensé jusqu'ici "15 blessés".

Des incursions quotidiennes

L'armée israélienne a de son côté indiqué mener "une opération de contre-terrorisme à Jénine et Tulkarem", dans le nord de la Cisjordanie, sans donner plus de détails. Les incursions israéliennes dans des zones autonomes palestiniennes sont quotidiennes en Cisjordanie.

Depuis le début de la guerre entre Israël et la bande de Gaza, déclenchée par l'attaque meurtrière du mouvement islamiste Hamas en Israël le 7 octobre, l'armée israélienne a également mené plusieurs raids aériens sur des camps de réfugiés ou des villes du territoire palestinien, occupé depuis 1967 par l'armée israélienne.

Ces dernières semaines, les opérations israéliennes en Cisjordanie se sont concentrées sur le nord du territoire, où les groupes armés en lutte contre Israël sont spécialement actifs. L'armée israélienne a annoncé avoir tué lundi soir cinq Palestiniens dans un raid aérien sur le camp de réfugiés de Nour Shams de Tulkarem. Elle a précisé mercredi avoir à cette occasion notamment "éliminé Jibril Jibril, impliqué dans des activités terroristes à Tulkarem et Qalqiliya, qui avait été libéré en novembre dans le cadre de l'accord" d'échanges d'otages emmenés le 7 octobre à Gaza contre des prisonniers palestiniens incarcérés par Israël.

Plus de 650 Palestiniens ont été tués en Cisjordanie

Depuis le début de la guerre dans la bande de Gaza, plus de 650 Palestiniens ont été tués en Cisjordanie par l'armée israélienne ou des colons, selon un décompte de l'AFP basé sur des données officielles palestiniennes, et au moins 20 Israéliens parmi lesquels des soldats dans des attaques palestiniennes ou lors d'opérations de l'armée en zone autonome palestinienne, selon les données officielles israéliennes.