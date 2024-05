Désinformation : l'UE s'inquiète d'une baisse des moyens de modération sur X

Des dirigeants européens se sont inquiétés récemment de possibles manipulations de l'opinion par la Russie à quelques semaines du scrutin européen prévu du 6 au 9 juin. Bruxelles avait déjà ouvert en décembre une enquête formelle contre le réseau social X (anciennement Twitter) pour des manquements présumés en matière de modération des contenus.

Fin avril, deux autres procédures de ce type ont été engagées contre Facebook et Instagram, également soupçonnés de ne pas respecter leurs obligations en matière de lutte contre la désinformation. Mercredi, la Commission a expliqué dans un communiqué avoir demandé à X des explications sur la diminution de ses ressources de modération de contenus, dans le cadre du règlement sur les services numériques (DSA).

23 grands acteurs de l'internet dans le viseur

Elle réclame au groupe américain "des informations détaillées et des documents internes". Selon l'exécutif européen, un rapport récent de la plateforme "a révélé que X avait réduit son équipe de modérateurs de contenu de près de 20%" par rapport à des chiffres publiés en octobre, "réduisant la couverture linguistique au sein de l'Union européenne de 11 à 7 langues".

La Commission souhaite également obtenir des précisions "sur les mesures d'atténuation des risques liés à l'impact des outils d'intelligence artificielle générative sur les processus électoraux". Le règlement sur les services numériques s'applique depuis fin août aux plateformes en ligne les plus puissantes comme X, TikTok, ainsi que les principaux services de Meta (Facebook, Instagram), Apple, Google, Microsoft ou Amazon.

Au total, 23 très grands acteurs de l'internet, dont trois sites pornographiques (Pornhub, Stripchat et XVideos), ont été placés sous la surveillance directe de la Commission européenne, qui a recruté plus d'une centaine d'experts à Bruxelles pour assumer son nouveau rôle de gendarme du numérique. Les contrevenants s'exposent à des amendes pouvant atteindre jusqu'à 6% de leur chiffre annuel mondial, voire à une interdiction d'exercer en Europe en cas de violations graves et répétées.