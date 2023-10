Test d'un abonnement obligatoire, disparition dans l'UE... Quel avenir pour X, ex-Twitter ?

X va-t-il disparaître de nos smartphones ? L'application, anciennement appelée Twitter, pourrait prochainement être arrêtée en Europe. Selon le média américain Business Insider, le patron du réseau social, Elon Musk, réfléchit à rendre X inaccessible dans l'Union européenne.

En cause notamment : la nouvelle réglementation sur les services numériques en Europe, le Digital Services Act (DSA), qui vise à mieux protéger les utilisateurs contre les fausses informations et les arnaques. Alors que les plateformes ont jusqu'au premier janvier 2024 pour se conformer, l'attaque du Hamas en Israël le 7 octobre dernier, a accéléré la procédure.

Une information "totalement fausse", juge Elon Musk

Alors que les fausses informations circulent toujours plus vite, la Commission européenne a ouvert une enquête visant la plateforme américaine a été ouverte pour diffusion présumée "de fausses informations, contenus violents et à caractère terroriste".

En outre, Elon Musk viserait également à réduire les coûts de la plateforme. Si l'Europe représente presque 10% des 400 millions d'utilisateurs, sur le Vieux Continent, le nombre d'utilisateurs actifs quotidien est en chute libre. D'autant qu'en cas de non-respect du DSA, les sanctions financières pourraient s'élever jusqu'à 6% du chiffre d'affaires de X, soit plus de 200 millions de dollars, rapporte BFMTV.

Interrogé sur la question, Elon Musk s'est exclamé que cette information était "totalement fausse", avant d'estimer que le média américain Business Insider "n'est pas un vrai média".

Une application bientôt payante ?

Si X, anciennement Twitter, ne disparaît pas, deviendra-t-il alors payant ? La question se pose également, alors que la plateforme teste un abonnement payant obligatoire en Nouvelle-Zélande et aux Philippines. Désormais, tous les nouveaux abonnés doivent payer environ un dollar par an pour pouvoir Twitter et réagir au contenu.

Si les nouveaux utilisateurs refusent de payer, ils n'auront pas accès alors qu'à la fonction lecture, leur permettant uniquement de lire les tweets et de pouvoir suivre des comptes. Objectif : "lutter contre les bots et les spammeurs sur X", souligne un communiqué de l'entreprise.

Reste à savoir si cette expérimentation verra le jour éventuellement chez nous, et s'appliquera aux millions d'utilisateurs français.