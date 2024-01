«Des tourbillons de haine», le pape François évoque le fléau des violences faites aux femmes

Ce lundi, le pape François a profité de son homélie dédiée à la Vierge Marie pour dénoncer un fléau qu'il a souhaité placer au cœur de son discours : les violences faites aux femmes. Un thème qui s'est invité au centre de la traditionnelle messe du Nouvel an, célébrée par le souverain pontife en la basilique Saint-Pierre de Rome.

"Quiconque blesse une seule femme profane Dieu"

"Chaque société a besoin d'accueillir le don de la femme, de chaque femme, de la respecter, de la protéger, de la valoriser en sachant que quiconque blesse une seule femme profane Dieu, né d'une femme", a-t-il déclaré. Ces violences s'apparentent à des "tourbillons de haine", a encore lancé François. Pour en sortir, la société se doit de "regarder les femmes" et "leur accorder plus de place" car elles sont "fondamentales" et "partout, y compris dans l'Église", a encore insisté le pape.

Le souverain pontife a également prié pour les victimes des conflits dans le monde, citant les Ukrainiens, les Palestiniens et les Israéliens, le peuple du Soudan et les "Rohingyas martyrs" en Birmanie. "A la fin de l'année, ayez le courage de vous demander combien de vies ont été déchirées dans les conflits armés, combien de morts", a-t-il clamé après la prière de l'Angélus sur la place Saint-Pierre.