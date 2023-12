République tchèque : 10 morts dans une fusillade à l'Université de Prague, selon les secours

La police tchèque a annoncé jeudi qu'un homme armé qui a tué plusieurs personnes et en a blessé des dizaines d'autres dans un bâtiment universitaire du centre de Prague avait été "éliminé". Il a tué 10 personnes et en a blessé plus de 30 autres avant que la police ne l'abatte, ont annoncé les services d'urgence de Prague. "Pour l'instant, je peux dire qu'il y a 11 morts sur les lieux, y compris le tireur", a déclaré Jana Postova, porte-parole des services d'urgence, à la télévision publique tchèque.

Le tireur éliminé

"Le tireur a été éliminé !", a déclaré la police sur X, l'ancien Twitter. "Le bâtiment est actuellement évacué et il y a plusieurs morts et des dizaines de blessés sur les lieux", a-t-elle ajouté dans ce bref communiqué.

Selon les médias tchèques, la fusillade s'est produite à la Faculté des arts, dont les enseignants et les étudiants ont reçu l'ordre de s'enfermer pendant l'intervention de la police. La chaîne de télévision privée Nova TV a fait état d'une explosion et d'un tireur sur le toit du bâtiment situé dans le centre historique de Prague.

Le ministre de l'Intérieur, Vit Rakusan, a dit à la télévision publique que la présence d'"aucun autre tireur" n'avait été "confirmée" et a appelé la population à suivre les instructions de la police. Les policiers ont fermé la zone et demandé aux personnes vivant à proximité de rester chez elles.

Le président tchèque se dit "choqué"

Le président tchèque Petr Pavel s'est déclaré "choqué" par la fusillade de jeudi à l'université Charles de Prague. "Je suis choqué par ces événements... Je voudrais exprimer mon profond regret et mes sincères condoléances aux familles et aux proches des victimes de la fusillade", a déclaré Petr Pavel, qui achève jeudi une visite de deux jours à Paris, sur X, ancien Twitter.

La France exprime son "émotion" et sa "solidarité"

La Première ministre Élisabeth Borne a exprimé jeudi "l'émotion" et "la solidarité" de la France après la fusillade meurtrière qui "a durement frappé le peuple tchèque" dans cette faculté de Prague.

"J'ai échangé avec le président tchèque (Petr) Pavel, et je lui exprime à titre personnel, au nom de mon gouvernement, et je n'en doute pas, en notre nom à tous, mon soutien et ma solidarité", a-t-elle déclaré à l'Assemblée nationale. Un homme armé a tué jeudi 10 personnes et en a blessé plus de 30 autres avant que la police ne l'abatte, ont annoncé les services d'urgence de Prague.