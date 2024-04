Des millions de personnes se rassemblent pour admirer une éclipse totale en Amérique

Aux États-Unis, plus de 30 millions de personnes vivent dans la zone où l'éclipse totale sera visible durant quelques minutes, selon la Nasa. L'événement doit être visible en premier sur la côte ouest du Mexique, à partir de 18H07 GMT. La trajectoire traversera ensuite 15 États américains -- du Texas au Maine -- avant de terminer sa course dans l'est du Canada. Autour de la bande de 185 kilomètres de large d'éclipse totale, les habitants pourront voir une éclipse partielle. Les autorités américaines ont martelé depuis des semaines les consignes de sécurité, notamment le port nécessaire de lunettes spéciales pour regarder le Soleil, sous peine de graves lésions aux yeux. De nombreux événements sont prévus à travers les États-Unis.

"L'émotion de voir cette éclipse va créer un effet de synergie"

Kerrville, au Texas, sera la première à voir l’éclipse aux États-Unis. La ville de 24.000 habitants attend 250.000 personnes. Pour marquer l’occasion, des lunettes d’éclipse géante ont été installées au milieu d’un parc. Les articles habituels d'une boutique de souvenirs ont même été remplacés pour l'occasion. "On a des chapeaux de cowboys, des bottes de cowboys, des souvenirs du Texas, des casquettes, des tasses... On espère faire tout le mois en une semaine", lance Doug Heltzer sur CBS.

D'autres initiatives sont prévues comme le vol d'un avion pendant l'éclipse avec des passagers qui ont gagné un tirage au sort. À Russellville, en Arkansas, 300 couples vont s’unir au moment de l’éclipse. Une cérémonie gratuite organisée par Rodney Williams. "L’émotion de voir cette éclipse va créer un effet de synergie, rendre tout plus intense et faire venir les larmes aux yeux", glisse-t-il.

Les larmes pourraient aussi venir en voyant la facture : le long de la bande de totalité, le prix des quelques rares Airbnb encore disponibles a augmenté de 1.000%.