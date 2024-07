Des milliers d'évacuations en Californie face à un mégafeu qui grossit rapidement

Alimenté par une vague de chaleur écrasante, le "Park Fire" - l'incendie de forêt le plus intense à avoir frappé l'État cet été - avait dévoré près de 97.000 hectares vendredi soir et continuait de prendre de l'ampleur. "Il s'est rapidement étendu et progresse de 1.600 à 2.000 hectares par heure", a déclaré le commandant Billy See, lors d'une conférence de presse vendredi soir. Pour l'instant, il n'est pas du tout maîtrisé malgré les efforts des 1.700 pompiers, selon l'agence étatique Cal Fire.

Remise en question

L'énorme colonne de fumée noire qu'il génère est si vaste qu'elle ressemble aux nuages typiques des orages ultra-violents de l'Ouest américain, a constaté un photojournaliste de l'AFP. Les flammes ont forcé 4.000 personnes à évacuer dans les villages de Cohasset et Forest Ranch, après que le feu se soit déclaré dans la petite ville de Chico. L'incendie a également détruit 134 bâtiments, ont indiqué les autorités.

Toutefois le chef des pompiers du comté de Butte, Garrett Sjolund, a déclaré que "beaucoup d'autres bâtiments ont été sauvés". "C'est un incendie qui remet en question nos stratégies, mais nous trouvons des opportunités pour déployer nos ressources avec succès", a-t-il ajouté. L'incendie s'est déclaré mercredi près de Chico, dans le comté de Butte, et a dévasté en quelques heures une vaste zone ainsi que dans le comté voisin de Tehama. En seulement deux jours, l'incendie est déjà devenu le 20e plus important de l'histoire de la Californie en termes de superficie.

Les pompiers de tout l'État ont envoyé des équipes pour prêter main-forte. Jeudi, la police a arrêté un homme de 42 ans, soupçonné d'avoir déclenché l'incendie en poussant une voiture en feu dans un ravin. Le procureur du comté de Butte, Mike Ramsey, a identifié l'homme comme étant Ronnie Dean Stout II et a déclaré qu'il serait détenu jusqu'à sa comparution au tribunal la semaine prochaine.

"Prêts à partir"

"Vous devez être prêts à partir", a martelé jeudi soir le shérif du comté de Butte, Kory Honea. "Si l'incendie se propage, je ne peux pas vous promettre ou vous garantir que nous pourrons vous sauver la vie." Certains habitants comme Julia Yarbough, ont vu leurs maisons réduites en cendres. "C'est ce qui reste de ma maison", a-t-elle déclaré à CBS, montrant les débris noircis et encore fumants. "Je suis sous le choc"."

Certains résidents qui ont échappé aux flammes ont décrit aux médias locaux leur fuite stressante, sur le seul chemin forestier accessible de la région, où leurs phares avaient du mal à percer la fumée noire. "C'était bien sûr inquiétant de savoir que c'était la seule façon de s'en sortir", a confié Nikko Shelton au quotidien Sacramento Bee. Cet immense feu de forêt ravive de mauvais souvenirs : une partie de la ville de Paradise, où 85 personnes ont péri en 2018 dans l'incendie le plus meurtrier de l'histoire de la Californie, est désormais sous alerte et ses habitants doivent se préparer à toute éventualité.

"C'est vraiment le premier incendie de ces dernières années en Californie dont je qualifierais le comportement d'extraordinaire, et ce n'est pas une bonne chose", a commenté jeudi soir Daniel Swain, spécialiste des événements extrêmes à l'université UCLA. Cet expert compare ce mégafeu à ceux qui ont ravagé la Californie dans les années 2010, parmi les pires de l'histoire de cet Etat de l'Ouest américain. "La seule bonne nouvelle est qu'il n'y a pas de grandes villes dans la trajectoire immédiate de l'incendie", a-t-il ajouté, en estimant que le feu pourrait durer "pendant des semaines, voire des mois."

Vagues de chaleur en cause

Après deux hivers pluvieux, l'Ouest américain a subi plusieurs vagues de chaleur depuis juin, ce qui assèche la végétation qui a repoussé et favorise la propagation des flammes. "Nous avons battu des records (de température) (…) et ce dans une zone très étendue, allant du nord-ouest du Mexique à l'ouest du Canada", a-t-il insisté. Des centaines d'incendies brûlent actuellement dans toute la zone, notamment en Oregon et au Canada.

Un pilote d'un petit avion de lutte contre les incendies a été tué alors qu'il était en action pour éteindre l'incendie de Falls, dans l'est de l'Oregon, ont indiqué vendredi les autorités dans un communiqué. Les vagues de chaleur à répétition sont un marqueur du réchauffement de la planète lié au changement climatique causé par la dépendance de l'humanité aux énergies fossiles, selon les scientifiques.