De retour à Butler, Trump apparaît toujours autant combatif, aidé par un invité surprise

"Il y a 12 semaines, ici même, un assassin a tenté de me réduire au silence, ainsi que notre mouvement. Ce monstre vicieux [...] était proche d'y parvenir mais la main de la Providence l'en a empêché", a déclaré Donald Trump samedi à Butler, devant une foule acquise.

"On a saigné ensemble, on a pris une balle pour l'Amérique"

C'est un Donald Trump solennel qui est monté sur scène devant des milliers de supporters remontés à bloc. Mais cette fois, il était protégé par une vitre pare-balles. Une sécurité maximale pour l'ancien président qui est revenu sur la tentative d'assassinat en en faisant un argument de campagne. "Jusqu'ici, en Pennsylvanie, on a saigné ensemble et on a pris une balle pour l'Amérique. Et tout ce que je demande, c'est que tout le monde aille voter. On doit gagner", a-t-il lancé.

Elon Musk monte sur scène

Donald Trump s'est ensuite lancé dans une diatribe, désormais routinière de ses meetings, parlant d'immigration, d'insécurité, des élections volées... Dans un moment un peu surréaliste, Elon Musk, l'un des plus grands soutiens de Donald Trump, a littéralement bondi sur la scène en criant "Fight ! Fight ! Fight !", à savoir "battez-vous", ce qu'avait répété Donald Trump juste après sa tentative d'assassinat.

Mais alors qu'il y a trois mois, il faisait la course en tête face à Joe Biden, aujourd'hui face à Kamala Harris, le résultat est plus que jamais incertain.