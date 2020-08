De la Lituanie à la Biélorussie, une chaîne humaine pour soutenir les manifestants

Le bras de fer se poursuit en Biélorussie. Des milliers d'opposants étaient encore réunis samedi soir sur la place principale de Minsk, la capitale du pays, pour réclamer le départ d'Alexandre Loukachenko. En Ukraine et dans les Etats Baltes, des chaînes humaines sont prévues dimanche pour soutenir l'opposition biélorusse.

Les organisateurs appellent ça, la "Route Balte". Une référence historique car il y a 31 ans jour pour jour, les peuples de la région s'unissaient pour réclamer leur indépendance. Cette fois, la chaîne humaine parcourra les 34 kilomètres qui relient Vilnius à la frontière bioélorusse. Depuis longtemps, Vilnius est une sorte de capitale de la diaspora biélorusse, un refuge d'opposants en exil. Ce n'est pas un hasard si Svetlana Tikhanovskaia, candidate à la présidentielle, y a trouvé asile après la proclamation des résultats.

Le président lituanien sera présent

Pour l’instant, aucune information ne confirme ou non sa participation à cette chaîne humaine. Elle reste discrète sur ses déplacements, mais le président de la Lituanie et son prédécesseur ont répondu présents, ainsi que des membres du conseil municipal et de la police locale.