Dans sa résidence de luxe de Mar-a-Lago, Trump démarre sa vie d'après la Maison-Blanche

C'est dans sa résidence de luxe de Mar-a-Lago, en Floride, que Donald Trump a entamé mercredi sa vie d'ex-président. Alors que la cérémonie d'investiture de son successeur démocrate, Joe Biden, commençait à battre son plein à Washington, le milliardaire est arrivé en voiture à Palm Beach, escorté par une trentaine de voitures. Il s'y est rendu par un ultime vol dans Air Force One, à bord duquel avaient pris place sa femme, Melania, leur fils, Barron ainsi que les enfants de Donald Trump, Ivanka, Donald Jr et Eric. A son arrivée, des centaines de fans s'étaient alignés le long de la route, agitant des drapeaux de la campagne Trump ou des drapeaux américains.

Ivanka Trump et Jared Kushner s'installent aussi en Floride

L'ex président s'est rendu directement dans sa résidence, un palais de style italien planté au milieu des palmiers. S'il y possède une chambre et un salon privé, le reste des 120 pièces accueille des adhérents s'acquittant d'un droit d'entrée annuel, sur le modèle d'un club de luxe. Un dîner près de la table du milliardaire s'y paye d'ailleurs très cher.

Mais Donald Trump ne devrait pas s'éterniser à Palm Beach. Plusieurs voisins ont fait valoir à la mairie que Mar-a-Lago n'était pas qualifiée pour devenir une résidence principale. Donald Trump devrait donc acquérir un autre logement dans les semaines à venir.

Ses enfants aussi ont décidé d’élire domicile en Floride. Sa fille Ivanka et son gendre Jared Kushner ont acheté un terrain sur une île privée de Miami, pour quelque 30 millions de dollars. Comptant encore nombre de supporters en Floride, dont le gouverneur, les Trump y trouveront une terre plus hospitalière que Washington et surtout New York, où ils vivaient auparavant mais ne sont plus les bienvenus.