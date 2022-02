Crise en Ukraine : Emmanuel Macron veut encore la paix

Des tirs nourris à l'Est de l'Ukraine et des tensions qui s'exacerbent. Désormais, la question se pose : est-il possible d'éviter un long conflit armé entre la Russie et l'Ukraine ? Le chef de l'OTAN considère que tout indique que la Russie prévoit cette attaque, au total près de 1500 violations de cessez-le-feu ont été recensés dans les provinces du Lougansk et de Donetsk. De son côté, l'Europe veut absolument privilégier la voie diplomatique. Le président de la République Emmanuel Macron a prévu un nouveau coup de fil à Vladimir Poutine dans la matinée.

"Une situation de ni paix, ni guerre"

Le président Français s'est entretenu samedi avec son homologue ukrainien, Vlodymyr Zelensky. Une discussion qui a duré 1h30 et qui a été un "dernier effort" selon les mots d'Emmanuel Macron pour éviter un conflit majeur, "qui porterait la guerre au cœur de l’Europe" a-t-il ajouté. Le président ukrainien s’est lui engagé lors de cette réunion à ne pas riposter aux provocations russes et reste ouvert au dialogue. Il s’est même dit prêt à rencontrer Vladimir Poutine pour apaiser les tensions.

La suite du conflit est difficile à prévoir selon Florent Parmentier, docteur en géopolitique : "Il ne faut pas oublier qu'au milieu de cette semaine, nous avions eu de la part de Vladimir Poutine, un discours qui disait en substance, qu'il avait retiré une partie de ses troupes. On peut imaginer aussi qu'il y ait ce jeu pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, peut-être plusieurs mois pendant lesquels nous sommes dans une situation de ni paix ni guerre, il faut s'attendre aussi à des surprises", analyse le chercheur au micro d'Europe 1.

Emmanuel Macron est lui bien décidé à maintenir la paix. Il prendra tous les risques pour éviter un conflit. Même si la situation est difficile, "il reste de la place pour la diplomatie", a-t-il dit. Le président de la République s’entretiendra d’ailleurs tout à l’heure à 10h30 avec Vladimir Poutine. Il n’écarte pas non plus un nouveau déplacement en Russie.