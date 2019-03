Crash d’un Boeing 737 d’Ethiopian Airlines : sept Français parmi les victimes

Alors que 157 personnes ont trouvé la mort dans le crash dimanche d’un Boeing 737 de la compagnie Ethiopian Airlines, le président de la compagnie a annoncé lors d’une conférence de presse que sept Français se trouvaient à bord.

32 nationalités au total. Au total, 35 nationalités différentes étaient représentées sur ce vol qui s'est écrasé peu après son décollage dimanche matin d'Addis Abeba à destination de Nairobi, a indiqué la compagnie.

Les Kényans forment le plus gros contingent avec 32 victimes, suivis de Canadiens (18), d'Éthiopiens (9), d'Italiens (8), de Chinois (8) et d'Américains (8). Le vol comptait également sept Français, donc, et sept Britanniques, six Égyptiens, cinq Néerlandais et quatre Indiens. Quatre passagers voyageaient avec un passeport onusien.