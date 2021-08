Covid : Sydney, Melbourne... L’Australie n’en finit plus de confiner ses grandes villes

L'Australie n'en finit plus de confiner ses grandes villes. Melbourne est reconfinée à son tour pour la sixième fois depuis le début de la pandémie. À Sydney, le confinement en place depuis un mois et demi s'étend, lui, aux villes voisines. Une situation qui s'explique par une vaccination trop lente, entre pénurie de doses et défiance de la population. En effet, moins de 20% des Australiens ont reçu leurs deux injections. Mais cette énième restriction commence sérieusement à peser lourd sur le moral des habitants.

"Psychologiquement, on est face à un mur"

Cela faisait dix jours seulement que les habitants de Melbourne étaient déconfinés. À peine le temps de retrouver un peu de liberté. "Je me bats juste pour survivre. Mais quand est-ce que ça va finir ?", réagit Wayne, photographe, qui doit s'arrêter de travailler pour la sixième fois. "J'ai entendu parler de futurs mariés qui doivent repousser leur cérémonie une cinquième fois", poursuit-il. "Je pense qu'on s'est dit que notre pays était chanceux, qu'on était isolé du reste du monde sur notre île... On n'a pas mesuré l'impact d'une campagne de vaccination aussi lente."

Vivre sur une île, c'est aussi ça qui rend ces confinements successifs usant, avec la fermeture des frontières, comme l'explique Ophélie, une Française expatriée depuis cinq ans. "J'étais censée partir en vacances, ça bloque une fois sur deux. Psychologiquement, on est face à un mur."

Stratégie zéro-Covid

Et pourtant, il y a peu de contaminations dans l'État de Victoria : six cas pour 6 millions d'habitants. Mais l'Australie continue d'adopter sa stratégie zéro-Covid. "L'Australie a été relativement épargnée", affirme Daniel Garcia, médecin au centre hospitalier de Melbourne. "Ces confinements courts ont réduit le nombre de décès et malades dans les hôpitaux. En revanche, c'est sûr, qu'ils ont coûté davantage en matière de santé mentale et économique."

Et pour tenter d'éviter trop de reconfiner, le gouvernement a promis de résoudre la pénurie de vaccins d'ici la fin de l'année.