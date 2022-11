Covid : la Chine simplifie les arrivées internationales

Bonne nouvelle pour les voyageurs à destination de la Chine : Pékin a annoncé vendredi l'assouplissement de plusieurs mesures anti-Covid, dont une réduction de la quarantaine à l'arrivée et la fin de l'annulation brutale des vols. Le pays asiatique est la dernière grande économie à maintenir une politique sanitaire stricte contre le coronavirus. Ses frontières restent fermées à la plupart des ressortissants étrangers.

Plusieurs mesures d'assouplissement

La Chine applique une stratégie "zéro Covid" qui vise à tout faire pour éviter les cas : confinements de quartiers ou villes entières dès l'apparition de foyers, quarantaines pour les personnes contaminées et tests PCR quasi-quotidiens. Mais cette politique inflexible a des répercussions sensibles sur l'économie chinoise, les chaînes logistiques mondiales, le moral des entreprises, l'image du pays et la mobilité internationale des Chinois et des étrangers. Dans une note publiée vendredi sur internet par la télévision publique CCTV, l'agence sanitaire du gouvernement chinois a ainsi annoncé plusieurs mesures d'assouplissement.

Une quarantaine de huit jours contre dix auparavant

Chinois et étrangers arrivant en Chine effectueront désormais une quarantaine de seulement huit jours, contre dix auparavant. Comme c'était déjà le cas, les trois derniers jours pourront être effectués au domicile chinois des voyageurs. Les cinq premiers jours de quarantaine s'effectueront par contre toujours obligatoirement dans des centres spécialisés ou des hôtels, les frais d'hébergement et de nourriture restant à la charge des personnes confinées.

Autre nouveauté : "les acteurs importants du monde économique" et les "délégations sportives" seront exemptées de quarantaine s'ils restent dans une bulle sanitaire durant leur séjour.

Un seul test PCR à fournir

Le gouvernement a également annoncé vendredi l'arrêt du mécanisme très décrié de "coupe-circuit". En vertu de cette règle, des vols internationaux vers la Chine étaient annulés pour une ou deux semaines en cas de découverte, à l'arrivée des vols précédents, d'un nombre jugé trop élevé de passagers contaminés à bord.

L'annonce de vendredi constitue un soulagement pour de nombreux voyageurs, qui avaient jusqu'à présent la crainte de voir leurs vols annulés au dernier moment. Ils étaient contraints d'attendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois, hors de Chine avant de retrouver un vol.

Autre bonne nouvelle pour les voyageurs venus de l'étranger : ils devront fournir le résultat d'un seul test PCR réalisé dans les 48 heures précédant l'embarquement pour la Chine, contre deux jusqu'à présent.

10.535 cas recensés en 24 heures

Toutes ces mesures sont annoncées après la tenue jeudi d'une réunion des sept plus hauts dirigeants du Parti communiste chinois (PCC), dont le président Xi Jinping. Ils avaient annoncé la volonté "indéfectible" de Pékin de maintenir la politique zéro Covid. Ce qui n'empêche visiblement pas les ajustements.

Le ministère chinois de la Santé a annoncé vendredi 10.535 nouveaux cas locaux de personnes testées positives lors des 24 dernières heures - la grande majorité asymptomatiques. Un chiffre en hausse ces dernières semaines, mais qui reste très inférieur à la plupart des pays du monde.

Si elle frappe durement l'économie et pèse lourdement sur le moral des Chinois, la politique zéro Covid a incontestablement permis de très fortement limiter les contaminations. Seuls un peu plus de 5.200 décès ont été officiellement enregistrés en Chine lors de la pandémie, contre plus d'un million aux États-Unis. Mais cette politique provoque un mécontentement croissant au sein de la population, voire des manifestations sporadiques. Et les répercussions économiques sont telles que la plupart des analystes estiment désormais impossible pour la Chine d'arriver à son objectif "d'environ 5,5%" de croissance en 2022.

Les confinements préventifs désormais interdits

Le pouvoir est donc sur une ligne de crête et la note publiée vendredi appelle également à plusieurs autres assouplissements. Elle "interdit strictement" les confinements préventifs ou trop longs, les fermetures d'écoles non approuvées par les autorités ou encore les "solutions toutes faites" appliquées sans discernement. La note appelle également à "accélérer" les vaccinations anti-Covid en Chine, notamment auprès des personnes âgées, pour l'instant très réticentes, ainsi qu'à renforcer les stocks de traitements Covid antiviraux.