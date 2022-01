Covid-19 : ce que l’on sait du sous-variant BA.2, aussi appelé «Omicron furtif»

C'est un petit variant du Covid-19 qui reste encore mystérieux. Le sous variant d'Omicron BA.2 est apparu au mois de décembre, presque en même temps que la souche originelle. Il s'est répandu rapidement en Inde, aux Philippines et plus proche de chez nous, au Danemark. Chez les Danois, BA.2 serait devenu le variant majoritaire.

Un constat qui pourrait être préoccupant explique Antoine Flahault, épidémiologiste à Genève, en Suisse : "Il est vrai qu’autour du 15 janvier, on s’attendait à un pic épidémique au Danemark. Ce pic semble retardé", dit le spécialiste. "La question qui se pose est de savoir s’il n’est pas à l’origine de cette remontée des contaminations au Danemark", poursuit-il.

"Omicron furtif" est présent en France.

En France, on sait que BA.2 est chez nous, mais reste difficile à tracer. D'abord, parce que les séquençages sont moins nombreux. Ensuite, parce que faire la différence entre Omicron et celui que l'on surnomme "Omicron furtif" demande plus de temps d'analyse. BA.2 est-il plus dangereux ? Résiste-t-il au vaccin comme Omicron ? Il est encore trop tôt pour le dire. Le ministère de la Santé va suivre de près les données qui seront produites par le Danemark.