Covid-19 : le vaccin de Novavax efficace à 89%, mais un doute sur le variant sud-africain

Les essais cliniques du vaccin contre le Covid-19 en deux doses de Novavax ont montré une efficacité de 89,3%, a affirmé jeudi l'entreprise de biotechnologie américaine dans un communiqué affichant les résultats des essais de phase 3. "NVX-CoV2373 a le potentiel pour jouer un rôle important dans la résolution de cette crise sanitaire publique mondiale", a affirmé le PDG de l'entreprise Stanley Erck. Mais la nouvelle a été contrebalancée par l'annonce conjointe que le vaccin est bien moins efficace face au variant identifié en premier en Afrique du Sud, que les scientifiques considèrent comme plus contagieux. L'entreprise va se lancer immédiatement dans le développement d'un nouveau vaccin ciblant ce variant, précise le communiqué.

95,6% contre la souche initiale, et à 85,6% contre le variant anglais

Le Premier ministre britannique Boris Johnson s'est réjoui sur Twitter de ces "bonnes nouvelles" en ajoutant: "Nos autorités de régulation médicale vont désormais évaluer le vaccin (...). S'il est autorisé, nous avons une commande de 60 millions de doses". Le vaccin était l'un des six candidats soutenus par le gouvernement américain qui avait financé le projet à hauteur d'1,75 milliard de dollars. Des essais cliniques sont également en cours aux Etats-Unis et au Mexique, avec respectivement 16.000 et 30.000 participants. Les essais cliniques, conduits au Royaume-Uni, ont impliqué 15.000 personnes âgées de 18 à 84 ans, dont 27% avaient plus de 65 ans.

La première analyse intermédiaire s'est fondée sur 62 cas de Covid-19, dont 56 ont été observés parmi le groupe placebo, contre six cas parmi ceux ayant reçu le vaccin NVX-CoV2373. L'analyse préliminaire de l'entreprise indique que le variant identifié en premier en Angleterre, B.1.1.7, a été détecté dans plus de 50% des cas confirmés. L'efficacité du vaccin par souche du coronavirus a été estimée à 95,6% contre la souche initiale, et à 85,6% contre le variant apparu au Royaume-Uni.

Efficacité bien plus basse sur le variant sud-africain

Mais l'efficacité apparaît bien plus basse dans une étude de plus petite ampleur conduite en Afrique du Sud. Cette dernière a impliqué un peu plus de 4.400 patients, de septembre à mi-janvier, période durant laquelle le variant B.1.351 s'est fortement répandu à travers l'Afrique du Sud. Selon l'entreprise, ce variant a été responsable de 90% des cas qui ont fait l'objet d'un séquençage. L'efficacité globale du vaccin était de 49,4% dans ces essais, mais le nombre montait à 60% parmi les 94% de participants séronégatifs au VIH.

Novavax a déclaré avoir commencé ses recherches sur de nouveaux vaccins contre les variants émergents début janvier, et s'attend à sélectionner les candidats vaccins optimaux dans les jours qui viennent, avant de commencer les essais cliniques au second trimestre.