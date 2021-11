Covid : comment l'Espagne a (presque) atteint l'immunité collective

DÉCRYPTAGE

Les chiffres de l'épidémie sont surprenants, et encourageants. À la fin de l'été, lorsque l'Espagne a levé les dernières restrictions face au Covid-19, les spécialistes s'attendaient à un rebond. Il n'en a rien été et les cas de coronavirus, ainsi que les hospitalisations, ont baissé. Au point que selon la prestigieuse revue scientifique The Lancet, le pays est le premier en Europe à atteindre l'immunité collective face au virus.

Covid : plus de 80% des Espagnols vaccinés

Depuis deux mois, les chiffres du Covid restent bas et aucune reprise de l’épidémie n'est observée, à l'inverse d'une bonne partie de l'Europe. Là-bas, le taux d'incidence s'est stabilisé autour de 25 cas pour 100.000 habitants, soit deux fois moins qu'en France.

Ces bons chiffres s'expliquent avant tout par le succès de la campagne de vaccination : 80% des Espagnols ont ainsi reçu leurs deux doses, contre un peu moins de 75% en France. "C'est grâce à la diligence du peuple espagnol, qui a bien répondu à la campagne de vaccination, que maintenant, nous sommes dans une situation assez privilégiée", avance Félix del Oro, médecin en Andalousie.

Bientôt la fin de masque en Espagne ?

Les réfractaires au vaccin sont si peu nombreux que l'Espagne n'a jamais eu besoin d'instaurer un pass sanitaire. Le succès souligné par The Lancet est à mettre au crédit des Espagnols qui, en général, continuent de respecter les gestes barrières, dont la distanciation sociale et le port du masque.

Faut-il, dès lors, envisager un assouplissement des dernières mesures contre le coronavirus, un peu moins de deux ans après l'apparition des premiers cas en Europe ? Selon Pierre Malchair, le directeur des urgences de l'hôpital Bellvitge de Barcelone, il faut en tout cas garder le masque : "Même s'il y a une tendance dans les différents pays européens et du monde à retirer son usage obligatoire, le port du masque était et reste la clé du contrôle de la maladie", assure-t-il. Et c'est pour ça, par exemple, que le masque reste obligatoire dans toutes les écoles d'Espagne.