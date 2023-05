Couronnement de Charles III : retour sur la vie de Camilla en dix dates clés

Camilla sera couronnée le 6 mai aux côtés du roi Charles III, auquel elle est mariée depuis 18 ans. C’est la première divorcée reine consort du Royaume-Uni et des autres royaumes du Commonwealth. Retour sur sa vie en dix dates clés :

17 juillet 1947

Naissance à Londres de Camilla Rosemary Shand, aînée des trois enfants de Rosalind Cubitt, fille de baron, et de Bruce Shand, officier reconverti dans le négoce de vins.

Elle grandit à la campagne, une enfance selon elle "parfaite à tous les niveaux". Elle arrête ses études au niveau du brevet, part quelques mois en Suisse parfaire son éducation (étiquette, cuisine, savoir-vivre) avant de passer six mois à Paris pour apprendre le français et la littérature française à l’Institut britannique. Elle travaille ensuite notamment comme secrétaire et réceptionniste. Elle est déjà passionnée de chevaux et de jardinage.

1970

Brève idylle avec Charles, prince de Galles qui se termine l’année suivante quand le prince part servir dans la Royal Navy.

4 juillet 1973

Camilla épouse l'officier Andrew Parker Bowles dont elle a un fils, Tom, en 1974 et une fille Laura, en 1978.

29 juillet 1981

Charles épouse Diana

1986

Reprise de la liaison Charles-Camilla

LIRE AUSSI - Couronnement de Charles III : retour sur dix dates clés qui ont marqué sa vie

11 janvier 1995

Divorce de Camilla qui reste aujourd'hui en bons termes avec son ex-mari, invité au couronnement.

28 août 1996

Divorce de Charles et Diana, après leur séparation officielle en décembre 1992. Diana meurt le 31 août 1997 dans un accident de voiture à Paris.

9 avril 2005

Mariage civil de Camilla et Charles à la mairie de Windsor. La reine n'y vient pas mais organise une réception au château pour les mariés.

8 septembre 2022

Camilla devient reine consort quand Charles III accède au trône à la mort de sa mère Elizabeth II. Elizabeth II avait quelques mois plus tôt exprimé le "souhait sincère" que Camilla soit connue ainsi.

6 mai 2023

Couronnement prévu à l’abbaye de Westminster aux côtés de Charles III. Trois des cinq petits-enfants de Camilla seront ses pages d'honneur, aidant à porter sa lourde traîne.