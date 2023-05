Couronnement de Charles III : l'absence de Meghan Markle réjouit un bon nombre de Britanniques

Meghan Markle et ses enfants seront les grands absents au couronnement de roi Charles III, samedi 6 mai. Et rare sont les Britanniques à regretter l'absence de la belle-fille du roi à la cérémonie. Le fils cadet de Charles, Harry, fera, lui, le déplacement à l'abbaye et ses faits et gestes, à distance des premiers rangs, seront scrutés.

Il devrait être cependant absent du balcon, à moins d'un geste de réconciliation entre la famille et le prince exilé depuis 2020 en Californie et qui tire depuis à boulets rouges sur la royauté, surtout sur son frère William et sa belle-mère Camilla.

"Je pense que c'est une bénédiction, qu'elle ne soit pas là"

"C'est triste sans Meghan. Je pense qu'elle aurait dû être la vedette." Cette grand-mère, croisée à Finsbury, est l'une des rares à regretter l'absence de Meghan Markle à la cérémonie. Seul son mari, le prince Harry, sera assis samedi dans l'abbaye de Westminster pour assister au couronnement de son père. Et pour Pak, qui habite à Londres, sa présence est bien suffisante. "Il a bien fait revenir. C'est le grand jour pour son père. Je ne peux pas dire que Meghan ait fait quelque chose de mal, mais je crois que comme elle est actrice, elle n'est pas naturelle", raconte cette amatrice de la famille royale.

Les Britanniques ne supportent pas de voir les Sussex critiquer la famille royale à longueur d'interviews. Pour Linda, fervente royaliste, tout est de la faute de Meghan, pas de Harry : "Je pense que c'est une bénédiction qu'elle ne soit pas là. C'est vraiment décevant et une honte pour Harry parce que c'est un homme bien, très drôle et il était loyal. Vous savez, il a probablement été manipulé".

Selon les tabloïds, Harry pourrait repartir très vite en Californie pour rejoindre Meghan et leurs enfants. Leur fils Archie fête aujourd'hui ses quatre ans, le jour du couronnement de son grand-père, auquel il n'assistera donc pas.

Un prince qui revient rarement à la maison

"Le palais de Buckingham est heureux de confirmer que le duc de Sussex assistera au couronnement à l'abbaye de Westminster le 6 mai", a écrit le palais dans un communiqué, publié en avril. Mais il ajoute que "la duchesse de Sussex restera en Californie avec le prince Archie et la princesse Lilibet". La réponse des "Sussex", partis vivre aux Etats-Unis en 2020, était particulièrement attendue depuis début mars, quand il a été annoncé qu'ils étaient invités à la cérémonie.

Harry et Meghan ne sont revenus au Royaume-Uni qu'à de rares occasions depuis leur départ en 2020, notamment pour assister aux obsèques de la reine Elizabeth II en septembre. Le duc de Sussex s'était déplacé seul pour l'enterrement de son grand-père le prince Philip en 2021, en pleine pandémie de Covid-19.

Le second héritier au trône a fait une dernière apparition sur les terres britanniques fin mars à Londres à une audience contre l'éditeur du Daily Mail, accusé par plusieurs célébrités d’avoir recueilli des informations de manière illégale.