Attentat à Jérusalem : deux morts, huit blessés, dont cinq grièvement

Cette attaque survient alors que la trêve entre Israël et le Hamas a été reconduite in extremis jeudi matin pour un septième jour. "Deux terroristes venus en voiture et armés l'un d'un M-16, et l'autre d'un pistolet" ont ouvert le feu vers 7h40 (5h40 GMT), a déclaré le directeur de la police de Jérusalem, Doron Torgeman à la presse sur les lieux de l'attentat.

Les deux suspects impliqués neutralisés

Le Magen David Adom (Mada), équivalent israélien de la Croix-Rouge, a identifié l'un des deux morts comme étant "une jeune femme de 24 ans". Le Mada avait d'abord situé l'attaque à Jérusalem-Est, annexée par Israël, avant de préciser qu'elle a eu lieu "à l'entrée de Jérusalem", à l'ouest.

"Les deux suspects impliqués dans les coups de feu ont été neutralisés sur place", a précisé la police. Il y a deux semaines, un soldat israélien avait été tué et cinq membres des forces de sécurité israéliennes blessés dans une attaque à un barrage séparant Jérusalem de la Cisjordanie, attaque revendiquée par les brigades Ezzedine al-Qassam, la branche armée du Hamas. Les trois assaillants avaient été abattus.