EN DIRECT - Gaza : le Hamas et Israël annoncent la prolongation de la trêve

La trêve entrée en vigueur le 24 novembre entre Israël et le Hamas, au pouvoir dans la bande de Gaza, a été prolongée in extremis jeudi matin, ont indiqué les deux belligérants. La trêve devait expirer à 7h00 locales (5h00 GMT), mais un quart d'heure avant l'échéance, l'armée israélienne a publié un communiqué indiquant que la "pause opérationnelle" allait "continuer", "à la lumière des efforts des médiateurs pour poursuivre le processus de libération des otages" détenus à Gaza. Le Hamas a indiqué de son côté que la trêve était prolongée pour "un septième jour".

La trêve entre Israël et le Hamas sera prolongée d'un jour jusqu'à vendredi, a confirmé jeudi le Qatar, pays médiateur, alors qu'une pause humanitaire de six jours dans la bande de Gaza était sur le point de s'achever.

"Les parties palestinienne et israélienne sont convenues de prolonger la trêve humanitaire dans la bande de Gaza d'une journée supplémentaire", a déclaré dans un communiqué le porte-parole du ministère des Affaires étrangères du Qatar, Majed al-Ansari.

La Chine a appelé jeudi à une "trêve humanitaire durable" dans la guerre entre Israël et le Hamas, dans un document diplomatique, au moment où des médiateurs internationaux tentent d'obtenir une nouvelle prolongation de la cessation des combats. Tout en entretenant de bonnes relations avec les autorités israéliennes, Pékin soutient depuis plusieurs décennies la cause palestinienne et milite pour une solution à deux Etats.

"Toutes les parties concernées doivent (...) instaurer immédiatement une trêve humanitaire durable et prolongée", a exhorté le ministère chinois des Affaires étrangères dans un document résumant sa position sur le conflit israélo-palestinien. Le texte appelle à un "cessez-le feu et à la fin des combats". Il demande également au Conseil de sécurité de l'ONU d'envoyer un "signal clair" d'opposition aux "déplacements forcés de civils palestiniens" et d'appeler "à libérer tous les civils et otages détenus".

L'organe des Nations unies doit "exiger des parties concernées qu'elles fassent preuve de retenue afin d'éviter que le conflit ne s'étende", ajoute le document.

Dix-sept otages thaïlandais libérés ces derniers jours par le Hamas après plusieurs semaines en captivité dans la bande de Gaza sont attendus jeudi à Bangkok. L'avion à bord duquel ils se trouvent, accompagnés du chef de la diplomatie thaïlandaise, doit atterrir à l'aéroport Suvarnabhumi à 15H00 locales (08H00 GMT), accueilli par leurs familles.

Selon le ministère thaïlandais du Travail, environ 30.000 Thaïlandais travaillaient en Israël, principalement dans le secteur agricole, au moment des attaques. Au moins 32 d'entre eux ont été capturés par le Hamas lors de l'attaque sanglante contre Israël le 7 octobre.

Un premier groupe de 10 été libéré vendredi dernier, dès la trêve conclue entre le Hamas et Israël, après des semaines de négociations menées sous l'égide du Qatar, de l'Egypte et des Etats-Unis. Les sept autres ont été libérés dans les jours qui ont suivi. Tous ont été en convalescence dans un hôpital israélien avant d'être rapatriés, ont indiqué des responsables thaïlandais.