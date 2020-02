Coronavirus : les Philippines signalent un premier décès hors de Chine

Les Philippines ont signalé dimanche le premier décès en dehors de la Chine d'une personne atteinte du nouveau coronavirus qui a fait déjà plus de 300 morts et s'est propagé dans de nombreux pays étrangers, a annoncé l'Organisation mondiale de la santé (OMS). La victime est un Chinois de 44 ans originaire de la ville de Wuhan, où a émergé ce virus, et il aurait été infecté avant son arrivée aux Philippines.

"Il s'agit du premier décès signalé en dehors de la Chine", a déclaré à la presse Rabindra Abeyasinghe, représentant de l'OMS aux Philippines. "Cependant, nous devons garder à l'esprit qu'il ne s'agit pas d'un cas qui a été contaminé localement. Ce patient venait de l'épicentre de cette épidémie", a souligné Rabindra Abeyasinghe.

Les Philippines n’acceptent plus les voyageurs en provenance de Chine

Cet homme, décédé dans un hôpital de Manille, était arrivé aux Philippines en compagnie d'une Chinoise de 38 ans qui a également été testée positive au virus, a déclaré le secrétaire d'Etat à la Santé Francisco Duque. Cette femme, actuellement en cours de rétablissement dans un hôpital, a été le premier cas de coronavirus recensé aux Philippines.

L'annonce de ce décès est intervenue peu de temps après la décision des Philippines de ne plus accepter de voyageurs étrangers en provenance de Chine. Le gouvernement philippin a également conseillé à ses ressortissants de ne pas se rendre en Chine, à Hong Kong et à Macao.