Coronavirus : les Barcelonais appelés à "rester chez eux" en raison d'une hausse des cas

Les habitants de l'agglomération de Barcelone ont été appelés à "rester chez eux" sauf pour des raisons de première nécessité suite à une hausse des cas de Covid-19, a annoncé la porte-parole du gouvernement régional catalan.

Limitation de la capacité d'accueil des bars

"Ils doivent rester chez eux dès qu'il ne leur est pas indispensable de sortir", a déclaré devant la presse Meritxell Budo en annonçant par ailleurs la fermeture des cinémas, des théâtres ou des discothèques, l'interdiction des réunions de plus de dix personnes et des visites dans les maisons de retraite ou la limitation de la capacité d'accueil à 50% dans les bars et restaurants.

Les autorités catalanes recommandent aux barcelonais de ne pas sortir de chez eux et de ne pas aller dans leur maison de vacances. Attention : ce n’est pas une obligation. C’est juridiquement impossible de reconfiner les gens chez eux car l’Espagne n’est plus sous état d’urgence — Henry de Laguérie (@henrydelaguerie) July 17, 2020

Les commerces non essentiels devront recevoir leurs clients sur rendez-vous. Ces mesures doivent durer a priori deux semaines.

250.000 personnes concernées dans la province de Lérida

"Nous devons revenir en arrière pour ne pas avoir à revenir au cours des prochaines semaines à un confinement total de la population", a insisté Meritxell Budo. Il faut "agir avec rapidité et détermination pour éviter que nous nous retrouvions dans la même situation qu'au mois de mars", a-t-elle encore dit.

La Catalogne et l'Aragon voisin, où les cas ont également beaucoup augmenté, sont les deux régions qui inquiètent les plus les autorités espagnoles qui surveillent au total plus de 150 foyers de contagion dans le pays. En Catalogne, 160.000 personnes dans la ville de Lérida et des communes voisines ont été reconfinées mercredi après un bras de fer entre le gouvernement régional et la justice.

L'appel à ne pas sortir a été élargi à d'autres communes de la même zone, ce qui porte désormais le total de personnes concernées à environ 250.000 personnes dans la province de Lérida.