Coronavirus : le régulateur européen donne son accord pour le vaccin Moderna

L'Agence européenne des médicaments (EMA) a donné mercredi son feu vert au vaccin du laboratoire américain Moderna contre le coronavirus, le deuxième vaccin auquel elle donne son accord pour utilisation dans l'Union européenne. "L'EMA a recommandé d'accorder une autorisation conditionnelle de mise sur le marché pour le vaccin contre le Covid-19 de Moderna pour prévenir la maladie chez les personnes âgées de plus de 18 ans", selon un communiqué de l'autorité européenne de régulation pour les médicaments, basée à Amsterdam. "Ce vaccin nous fournit un autre outil pour surmonter l'urgence actuelle", assure la directrice générale de l'EMA, Emer Cooke, citée par le communiqué.

EMA has recommended granting a conditional marketing authorisation for COVID-19 Vaccine Moderna to prevent #COVID19 in people from 18 years of age: https://t.co/l9KMZlx7wapic.twitter.com/BdvXanjOHN — EU Medicines Agency (@EMA_News) January 6, 2021

L'agence avait autorisé le 21 décembre un premier vaccin, celui de l'alliance de l'Américain Pfizer et de l'Allemand BioNTech. "Le fait d'avoir cette deuxième recommandation positive pour un vaccin moins d'un an après que l'OMS a déclaré la pandémie témoigne des efforts et de l'engagement de tous ceux qui sont impliqués", a poursuivi Emer Cooke.

Le vaccin de Moderna s'est révélé efficace à 94,1%

La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a déclaré pour sa part qu'il s'agissait "de bonnes nouvelles pour nos efforts d'offrir aux Européens davantage de vaccins contre la maladie Covid-19". Les pays de l'UE ont fait pression sur l'EMA pour qu'elle donne son feu vert au vaccin de Moderna au moment où la pandémie fait rage en Europe. La vaccination a commencé le 27 décembre dans l'UE mais à un rythme lent. Les Pays-Bas sont devenus mercredi le dernier pays de l'Union à lancer leur campagne.

Les Etats-Unis utilisent les vaccins de Pfizer-BioNTech et de Moderna. La Grande-Bretagne mène sa campagne avec les vaccins de Pfizer-BioNTech et du géant pharmaceutique britannique AstraZeneca. Le vaccin de Moderna s'est révélé efficace à 94,1% contre la maladie Covid-19 comparé à un placebo lors d'un essai clinique sur 30.400 personnes, avec une performance légèrement meilleure chez les jeunes adultes comparés aux plus âgés. La semaine dernière, l'EMA avait indiqué que le vaccin développé par AstraZeneca et l'Université d'Oxford ne devrait pas recevoir d'autorisation dans l'UE dès janvier.