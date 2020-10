Coronavirus : l'Autriche se reconfine et instaure un couvre-feu

Le gouvernement autrichien a annoncé samedi un nouveau confinement, avec la mise en place d'un couvre-feu et la fermeture des restaurants, hôtels, institutions culturelles et sportives, pour tenter d'endiguer la deuxième vague de la pandémie de Covid-19.

"Un second confinement est mis en place à compter de mardi et ce jusqu'à fin novembre", a déclaré le chancelier conservateur Sebastian Kurz lors d'une conférence de presse à Vienne. Il sera interdit de sortir entre 20h et 6h du matin, a-t-il précisé. Les écoles et les crèches resteront en revanche ouvertes, de même que les magasins et coiffeurs.

L'Autriche avait été relativement épargnée par la première vague

L'Autriche, qui avait été relativement épargnée par la première vague, a vu exploser le nombre d'infections ces dernières semaines. Le pays de 8,8 millions d'habitants enregistre désormais plus de 5.000 cas quotidiens, contre seulement 1.000 début octobre, pour 1.109 décès depuis l'émergence de la pandémie, et les hôpitaux voient affluer de plus en plus de patients.

Le chancelier avait dit vouloir "tout faire pour éviter un nouveau confinement"

"Si nous n'agissons pas maintenant, les capacités de soins intensives seront saturées", a prévenu le chancelier. Il avait précédemment dit vouloir "tout faire pour éviter un nouveau confinement", après les restrictions du printemps qui ont fait plonger l'économie en récession, mais il a dû se résoudre à ces nouvelles mesures face à la détérioration de la situation sanitaire.