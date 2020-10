EN DIRECT - Coronavirus : la France entame son premier week-end de reconfinement

EN DIRECT

Quel visage aura le deuxième confinement face au coronavirus en France ? Au premier jour de ces restrictions, vendredi, la vie s'est nettement ralentie mais, dans le même temps, les commerces indépendants ont protesté contre leur fermeture en raison de leur caractère non-essentiel. Amazon a retiré ses promotions pré-Black Friday, à la demande du gouvernement. Les indicateurs épidémiques continuent de se dégrader en France, comme aux États-Unis, avec un record de contaminations en 24 heures. Suivez en direct l'évolution de la situation.

Les informations principales à retenir : 36.565 morts en France, 221 nouveaux patients en réanimation

La France entame son premier week-end de confinement

Amazon suspend ses promotions pré-Black Friday, annonce le gouvernement

Record aux États-Unis avec 90.000 contaminations, quatre jours avant la présidentielle

Un confinement moins dur (et moins respecté ?)

Le confinement allégé a pris effet dans la nuit de jeudi à vendredi. Prévu "a minima" jusqu'au 1er décembre, il est plus souple que celui de mars-avril. "La traversée de Paris ce [vendredi] matin ressemblait plus à un jour ordinaire qu'à un premier jour de confinement", selon les mots du directeur général de l'AP-HP (Assistance publique - Hôpitaux de Paris), Martin Hirsch, sur Twitter. Europe 1 a pu le constater dans les rues de Paris. Sur Europe 1, Bruno Mégarbane, chef du service de réanimation à l’hôpital parisien Lariboisière, estime qu'"on pourrait avoir un échec" du confinement.

Comme lors du premier confinement, les dérogations sont possibles pour faire ses courses, aller chez le médecin, mais aussi prendre l'air pendant "une heure maximum" et dans "un rayon d'un kilomètre du domicile". L'amende restera de 135 euros en cas de défaut d'attestation temporaire. Des "attestations permanentes" peuvent être délivrées par les entreprises et les écoles. On vous explique dans cet article ce qu'il est possible et impossible de faire ce week-end.

La colère monte chez les commerçants

La fermeture des commerces jugés non-essentiels a provoqué une bronca chez de nombreux commerçants, dont les libraires, furieux que de grandes enseignes restent ouvertes et de la concurrence des plate-formes de vente en ligne. Face à la polémique, la Fnac-Darty a annoncé vendredi fermer "l'ensemble des rayons culture" de ses magasins, "dans un souci de responsabilité". Et le gouvernement a annoncé dans la soirée que les rayons livres et culture des grandes surfaces alimentaires et spécialisées seraient "momentanément fermés dès ce soir".

De nombreux commerces, comme ceux de vêtements et de jouets, s'alarment d'une fermeture pendant la période-clé précédant les fêtes de fin d'année. La fédération des marchands de jouets a annoncé le dépôt d'un référé devant le Conseil d'État contre la vente de jouets dans les hypermarchés.

Amazon retire ses promotions pré-Black Friday

Une première victoire pour les commerçants ? Sur Europe 1, Agnès Pannier-Runacher a indiqué que le gouvernement avait demandé à Amazon de retirer ses promotions pré-Black Friday, qui ont commencé lundi. Le géant américain a accepté, explique la ministre déléguée à l'Industrie.

Pauvreté et dette se creusent

Sans surprise, le reconfinement va peser lourdement sur l'économie française. Le gouvernement s'attend désormais à une récession un peu plus grave que prévu cette année, malgré le fort rebond de l'économie française au troisième trimestre. Le Secours populaire a lancé un "puissant appel" à la solidarité, l'association avertissant que "La crise sanitaire a pour conséquence une montée de la pauvreté et de la précarité".

Le produit intérieur brut (PIB) devrait se contracter de 11%, a indiqué Bruno Le Maire, qui prévoyait jusqu'ici une récession, déjà importante, de 10%. La dette publique va frôler les 120% (119,8%) du PIB en 2020, contre 117,5% prévu il y a peu, a précisé le ministre au Parisien.

36.565 morts, près de 3.400 réanimations

Le dernier bilan du coronavirus en France fait état de 36.565 morts, soit 256 en plus de puis le dernier pointage. Le nombre de patients hospitalisés en réanimation ou en soins intensifs s'élève à 3.368, avec 422 nouvelles admissions depuis la veille, selon les chiffres de Santé publique France. En tenant compte des sorties, le nombre de patients du Covid-19 actuellement en réanimation a augmenté de 221 en 24 heures. On compte désormais 22.153 personnes hospitalisées à cause du coronavirus en France, contre 21.160 la veille. 49.215 nouveaux cas de contamination par coronavirus ont été enregistrés sur 24 heures, contre 47.637 la veille.

Par ailleurs, le taux de positivité des tests s'établit désormais à 20%, contre 19,4% la veille, 18,6% mercredi, et seulement 4,5% début septembre.

Reconfinement attendu la semaine prochaine en Angleterre

Le gouvernement britannique s'apprête à annoncer la semaine prochaine un reconfinement en Angleterre jusqu'au 1er décembre, renonçant à une approche locale face à la forte propagation du virus. Selon le Times, le Premier ministre Boris Johnson va annoncer lors d'une conférence de presse lundi un reconfinement à partir de mercredi et jusqu'au 1er décembre en Angleterre. Les commerces non essentiels fermeront mais les crèches, les écoles et les universités resteront ouvertes, selon le quotidien.

Les pubs et restaurants resteraient fermés pendant des semaines, portant un nouveau coup dur à une industrie déjà très affectée par la pandémie, a indiqué The Daily Mail. Selon le tabloïd, le dirigeant conservateur a été poussé par ses conseillers scientifiques à agir pour "sauver Noël", période chérie des Britanniques.

Record de cas aux États-Unis, près de 1,2 million de morts dans le monde

Les Etats-Unis font face une accélération de l'épidémie de coronavirus à quelques jours de l'élection présidentielle avec un nombre record de nouvelles contaminations vendredi. Plus de 94.000 cas ont été recensés au cours des seules dernières 24 heures aux Etats-Unis, soit le nombre quotidien le plus élevé depuis le début de la pandémie, selon un comptage de l'université Johns Hopkins.

Les pays européens constituent ainsi la troisième région la plus touchée derrière l'Amérique latine et les Caraïbes (11,2 millions de cas) et l'Asie (10,5). Sur l'ensemble de la planète, ce sont plus de 45 millions d'êtres humains qui ont été atteints, dont près de 1,2 million ont perdu la vie. L'Amérique latine et les Caraïbes ont franchi vendredi le seuil des 400.000 morts du coronavirus, selon un décompte établi par l'AFP. La région latino-américaine et caribéenne comptait 400.524 morts vendredi matin, Brésil en tête avec 159.477 décès depuis le début de l'épidémie. L'Europe occupe la deuxième place avec 275.000 décès.