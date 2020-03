Coronavirus : après la BCE, Emmanuel Macron appelle à la "solidarité financière" de la zone euro

Le président français, Emmanuel Macron, a appelé jeudi les Etats de l'UE à prolonger l'aide exceptionnelle de la Banque centrale européenne (BCE) à l'économie par "une plus grande solidarité financière au sein de la zone euro". "Plein soutien aux mesures exceptionnelles prises ce soir par la BCE", a écrit M. Macron sur Twitter, réagissant aux 750 milliards d'euros débloqués par la BCE, face à la crise déclenchée par l'épidémie de coronavirus.

"Nos peuples et nos économies en ont besoin"

"A nous Etats européens d'être au rendez-vous par nos interventions budgétaires et une plus grande solidarité financière au sein de la zone euro. Nos peuples et nos économies en ont besoin", a-t-il ajouté. Il n'a pas précisé par quels mécanismes pourrait être renforcée cette "solidarité financière".

Les 19 Etats de la zone euro sont liés par un Mécanisme de stabilité européen mis en place en réponse à la crise de la dette publique du début des années 2010. Ce fonds lève lui-même ses ressources sur le marché de la dette publique pour prêter ensuite, sous conditions, aux pays membres qui traversent des difficultés économiques et budgétaires.

La Banque centrale européenne a annoncé mercredi soir un plan d'"urgence" de 750 milliards d'euros destinés à des rachats de dette publique et privée pour tenter de contenir les répercussions sur l'économie de la pandémie de coronavirus.