Convention démocrate : à Chicago, des milliers de manifestants pro-palestiniens furieux contre Kamala Harris

REPORTAGE

"Thank you, Joe", merci Joe. Les mots scandés par plus de 50.000 militants à la Convention démocrate qui s'est ouverte ce lundi à Chicago. Joe Biden, le président américain, qui s'est targué d'un long discours, à dresser le bilan de ses quatre années à la Maison-Blanche. Il a évidemment appelé à voter pour Kamala Harris, sa vice-présidente, fustigeant le programme de Donald Trump, le traitant même de "menteur" sur la question de l'immigration, de "loser" et de "repris de justice".

Dans le public présent dans la salle, le bruit des militants démontrent que tout est acquis à la cause de Joe Biden. Mais dehors, c'est une toute autre ambiance. Plusieurs milliers de manifestants pro-palestiniens ont défilé dans les rues de la ville pour faire passer un message clair à la candidate démocrate Kamala Harris.

Kamala Harris, une "criminelle de guerre"

"Kamala la tueuse, nous t'inculpons pour génocide". C'est à ce cri que les manifestants ont défilé au milieu d'un imposant dispositif policier, qui n'a pas empêché les militants de donner de la voix, en scandant notamment "Free Palestine", libérer la Palestine. La plupart, revêtue d'un keffieh et agitant des drapeaux palestiniens, reproche à l'administration Biden son soutien à Israël.

Sarah, fille d'origine syrienne, ne sait d'ailleurs pas encore si elle votera démocrate en novembre. "En tant qu'Arabe, tout comme d'autres Arabes que je connais - ou franchement, quiconque se préoccupe des droits humains - je ne suis pas à l'aise avec l'idée de voter pour une criminelle de guerre", dénonce-t-elle.

Divisions

Tout cela pourrait faire les affaires de Donald Trump, au grand dam de Denise, militante démocrate. Elle dépare avec son T-shirt "Votez pour Kamala". Mais pour elle, il n'y a aucun doute. "Trump est le prochain Hitler. C'est vraiment une mauvaise personne et s'ils ne comprennent pas ça, honte à eux. Ils devraient s'informer", avance-t-elle. Un message loin d'être entendu. Certains ici se réjouissent même d'avance de pouvoir faire tomber Kamala Harris en novembre.