Confilt Iran-Israël : pour prévenir un embrasement régional, Erdogan appelle à «agir urgemment»

© MEHMET ALI OZCAN / ANADOLU / Anadolu via AFP

Face au conflit entre l'Iran et Israël, le président turc Erdogan appelle à "agir urgemment" pour éviter un embrasement de toute la région. Ce dernier s'est entretenu ce dimanche avec le président américain, Donald Trump, et a déclaré que ce conflit a déjà causé des dommages civils et économiques au deux parties.