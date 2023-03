Chine : Pékin déroule le tapis rouge aux grandes entreprises américaines

Telle une pop star Tim Cook a fait la tournée de ses magasins à Pékin. Samedi, le patron d'Apple s'est rendu en Chine pour assister au China Development Forum, un événement organisé par l'État chinois auquel ont participé de hauts responsables gouvernementaux et des personnalités du secteur entrepreneurial. Tim Cook fait partie d’une importante délégation de PDG américains dont celui de Pfizer et de Blackrock invité au grand forum économique. Objectif pour Pékin : séduire des multinationales effrayées par trois années de pandémie et la guerre commerciale avec Washington.

"À l'origine d'environ un quart de la croissance mondiale"

Le directeur du cabinet américain Boston Consulting Group est plutôt confiant. "Nous avons constaté un retour de la dynamique, de la demande, des usines qui produisent de plus en plus. Je suis donc convaincu que la Chine renouera avec une croissance de 5% et qu'elle sera ainsi à l'origine d'environ un quart de la croissance mondiale", affirme-t-il.

La Chine fait les yeux doux aux Américains alors que dans le même temps les autorités américaines font la chasse aux entreprises chinoises comme TikTok, le réseau social qui pourrait être totalement interdit aux Etats-Unis. Les entreprises américaines redoutent de faire les frais de cette bataille. C’est notamment crucial pour Apple qui vend 20% de ses produits en Chine.