Chine : le président Xi Jinping loue les liens avec la France face aux «incertitudes du monde»

Le président chinois Xi Jinping a salué les liens avec la France à l'occasion du 60e anniversaire des relations diplomatiques et appelé à des relations plus étroites entre Pékin et Paris en réponse aux tensions mondiales. "Les deux parties devraient développer sans relâche les relations bilatérales et répondre aux incertitudes du monde par la stabilité des relations entre la Chine et la France", a indiqué Xi Jinping dans un message vidéo diffusé jeudi soir à Pékin lors d'une cérémonie marquant l'anniversaire.

Les États-Unis avaient attendu 1979 pour établir des liens avec Pékin

La France, sous l'impulsion du général de Gaulle, avait été en 1964 le premier grand pays occidental à établir des relations diplomatiques au niveau des ambassadeurs avec la République populaire de Chine. Cette décision, audacieuse à l'époque, est régulièrement citée en exemple de diplomatie indépendante par les responsables chinois. Les États-Unis avaient attendu 1979 pour établir des liens diplomatiques avec Pékin.

Emmanuel Macron s'est rendu en Chine en avril. Au retour du déplacement, le président français avait appelé l'Union européenne à ne pas être "suiviste" des États-Unis sur la question de Taïwan. Ces propos avaient entraîné des critiques en Occident, mais été largement salués en Chine. Taïwan, 23 millions d'habitants, fait l'objet d'une âpre rivalité entre Pékin, qui revendique sa souveraineté sur ce territoire qu'il ne contrôle pas, et Washington, principal allié et fournisseur d'armes de l'île.