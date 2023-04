Chine : au plus grand salon de l'auto d'Asie, la suprématie du véhicule électrique

C'est un véritable événement en Chine. Le Salon de l'auto de Shanghai, le plus important d'Asie, ouvre ses portes ce jeudi. C'est la première édition à se tenir dans le pays depuis la crise sanitaire et la réouverture des frontières, et elle promet d'attirer les visiteurs car la Chine est le plus grand marché automobile du monde. Les constructeurs automobiles mondiaux et chinois prévoient d’y dévoiler une centaine de nouveaux modèles, essentiellement des véhicules électriques.

Au total, les deux-tiers des nouvelles voitures présentées à Shanghai sont des véhicules 100% électriques. Et sur ce créneau, la Chine a pris une sacrée longueur d’avance. En 2022, il s’est effectivement vendu 5,5 millions de véhicules à énergie nouvelle en Chine, soit les deux-tiers du total mondial.

Difficile pour les marques étrangères de se faire une place

C'est d'ailleurs BYD (Build Your Dreams, ou 'Construisez vos rêves' en Français ndlr), une marque chinoise, qui fait la course en tête : elle vend deux fois plus de voitures que Tesla en Chine. Dans le peloton se trouvent aussi 120 autres marques chinoises, toutes spécialisées dans la voiture électrique. "La Chine est le plus grand producteur et consommateur de véhicules à batterie, ainsi que le plus grand exportateur", souligne au micro d'Europe 1 Li Hui, analyste du secteur automobile chinois. "La Chine joue un rôle moteur dans le développement de l'industrie automobile mondiale."

Alors, il n'est pas facile pour les marques étrangères de se faire une place. Les ventes de BMW, Volkswagen et Mercedes ont fondu de 21% depuis le début de l’année 2023. Volkswagen espère reprendre l’avantage et annonce investir 1 milliard d’euros dans un centre de développement de véhicules électriques en Chine.