Cérémonie d’ouverture JO : le Vatican attristé par des «allusions ridiculisant les convictions religieuses»

Le Saint-Siège n'a pas du tout apprécié la mise en scène de Thomas Jolly lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris 2024. Certaines scènes de la cérémonie l'ont même "attristé", comme le petit État l'a écrit dans un communiqué.

Le Vatican déplore ce qu'il définit comme une offense faire à de nombreux chrétiens

Il ne précise pas de quelle scène en particulier, mais on peut imaginer qu'il fait référence à celle qui rappelle le dernier repas du Christ, la Cène, peinte également par Léonard De Vinci. Le Vatican déplore donc ce qu'il définit comme une offense faite à de nombreux chrétiens. Le Saint-Siège considère que lors d'un tel événement, il ne devrait pas y avoir ce genre d'allusion ridiculisant les convictions religieuses de nombreuses personnes.

Le Vatican a attendu une semaine pour réagir, mais on avait pu deviner sa position dès le lendemain de la cérémonie. Il suffisait de lire Avvenire, le quotidien des évêques italiens, proche du Saint-Siège. Le journal avait été bien plus direct et avait demandé d'expliquer le sens de transformer chaque événement mondial en une Gay pride.