Centrafrique : le Français récemment arrêté accusé d'"espionnage" et de "complot"

Un Français arrêté il y a un mois en Centrafrique en possession d'armes de guerre est accusé notamment d'"espionnage", de "complot" et d'"atteinte à la sécurité de l'Etat", a indiqué mercredi le procureur général à l'AFP.

"Les charges sont graves"

Juan Rémy Quignolot, interpellé le 10 mai dans la capitale, a été "placé sous mandat de dépôt, en détention provisoire" et l'enquête a été confiée à "un juge d’instruction qui a estimé que les charges sont graves", a expliqué à l'AFP Eric Didier Tambo, procureur général près la Cour d’appel de Bangui. Il encourt "les travaux forcés à perpétuité", selon le magistrat.

"Les chefs d’accusation sont espionnage, détention illégale d’armes de guerre et de chasse, association de malfaiteurs, atteinte à la sécurité intérieure de l’Etat et complot", a ajouté Eric Didier Tambo, sans toutefois détailler pour quels pays ou organisation Juan Rémy Quignolot est accusé d'espionner.

Des photos de son arrestation diffusées sur les réseaux sociaux

Des photos de son arrestation avaient été diffusées sur les réseaux sociaux, montrant le Français les mains liées dans le dos au pied d'un important arsenal. Le gouvernement l'avait alors accusé de détenir chez lui "une énorme quantité d'armes de guerre" et de se présenter comme "un journaliste".

Paris avait dénoncé, deux jours plus tard, son arrestation et sa médiatisation comme une "instrumentalisation manifeste (...) par le biais de réseaux de désinformation liés à la promotion d'intérêts bien identifiés qui sont habitués à viser la présence et l'action de la France en République centrafricaine".