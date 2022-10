Carburant : pour lutter contre les pénuries, la France opte pour l'importation

Pour pallier la pénurie de carburant qui touche près d'un tiers des stations-service du pays, différents leviers existent. Le gouvernement a notamment pioché dans son stock stratégique, dont le volume total correspond à 90 jours de consommation. L'exécutif a également lancé mercredi la réquisition des personnels grévistes des raffineries du groupe Esso-ExxonMobil.

Deux dispositions accompagnées d'une hausse considérable du volume des importations françaises de carburant raffiné. En fonctionnement normale, l'activité des raffineries tricolores suffit à assurer la consommation d'essence à l'échelle nationale. Il est même fréquent que la France exporte une partie de sa production. En ce qui concerne le gazole, la moitié de la consommation provient des importations.

Une hausse des exportations synonyme d'envolée des prix

Or, tous ces standards se sont trouvés totalement bouleversés par les blocages qui touchent six des sept raffineries du pays. : "Actuellement en France plus de 50% de la consommation provient des importations", explique l'économiste Philippe Crevel. "L’essentiel du carburant est acheminé par bateau depuis Anvers, Rotterdam ou Amsterdam, jusqu’au Havre ou Dunkerque, avant d’être acheminé via les circuits de distribution habituels. Bien sûr, les distributeurs français paient plus cher pour ces importations supplémentaires", concède-t-il.

Pourtant, cette hausse des importations n'est pas de nature à réjouir les automobilistes. Ces derniers jours, elle a entraîné une augmentation de 11 à 14 centimes du prix du litre à la pompe.