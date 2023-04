Canicule en Espagne : à Séville, la sécheresse inquiète de plus en plus les habitants

Les Pyrénées-Orientales n'avaient jamais connu un mois d'avril aussi sec. La préfecture pourrait annoncer de nouvelles restrictions ce jeudi. Et de l'autre côté de la frontière, en Espagne, la situation est catastrophique et le thermomètre s'affole. Mercredi, il a flirté avec les 40 degrés à Séville. Europe 1 s'est rendue à la rencontre des habitants.

Dès 8 heures du matin, il fait déjà 20 degrés à Séville, soit cinq degrés de plus que la moyenne pour un mois d'avril. Et l'écart va encore se creuser, puisque le pic de chaleur est attendu dans la région : il va faire 43 degrés dans certains endroits de Séville et ses environs. Des températures que l'on rencontre normalement en juillet et août.

Les habitants reprennent leurs habitudes estivales

Alors il faut s'adapter. Et les habitants, comme Esperanza qu'Europe 1 a rencontré au café, ont déjà repris leurs habitudes et leur mode de vie estival. "On boit beaucoup d'eau, on s'habille léger, on sort peu en journée et on reste sous la clim. C'est la seule chose qui soulage de la chaleur", explique-t-elle.

>> LIRE AUSSI - Pourquoi la canicule qui va toucher l'Espagne cette semaine est inquiétante

Dans les rues, les auvents et les brumisateurs protègent déjà les passants. Le problème, c'est l'eau : à cause de la sécheresse, les réserves de la ville sont au plus bas. Dans la presse quotidienne ce jeudi matin, le gouvernement andalou prévient qu'il y aura des restrictions si la situation empire.

"C'est inquiétant parce que les réserves d'eau s'épuisent"

Une situation que redoutent tous les habitants ici, comme Maria. "Nous n'avons déjà plus le droit de laver les voitures à l'eau potable ni de remplir les piscines. C'est inquiétant parce que les réserves d'eau s'épuisent. Et il ne fait pas encore 45 degrés comme en plein été", s'inquiète-t-elle. Des restrictions déjà mises en place par la ville de Séville. Les nombreuses fontaines de la ville n'ont pas été allumées pour le moment, justement à cause du manque d'eau.

Côté français, le Comité d'anticipation et de suivi hydrologique se réunit ce jeudi sous la houlette de Christophe Béchu, le ministre de la Transition écologique.