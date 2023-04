Pourquoi la canicule qui va toucher l'Espagne cette semaine est inquiétante

Plus de 30 degrés dans quasiment tout le pays, 36 degrés à Cordoue, 35 à Albacete et jusqu'à 40 degrés localement en Andalousie. Cette semaine, l'Espagne va être confrontée à des températures dignes d'un mois de juillet, largement supérieures aux normales de saison. Une canicule inédite à cette période de l'année.

Forte sécheresse dans le pays

Cette vague de chaleur est attendue à partir de jeudi, due à "une masse d'air chaude en provenance de l'Afrique", explique l'agence météorologique espagnole AEMET dans un communiqué publié sur son compte Twitter.

Outre le fait que cette première canicule de 2023 arrive très tôt dans l'année, la situation est inquiétante parce que l'Espagne est touchée par une forte sécheresse depuis plusieurs mois. Certaines régions, comme la Catalogne, manquent particulièrement d'eau : le nord-est du pays n'a pas connu de pluie significative depuis presque trois ans. Au début du mois, la Catalogne a d'ailleurs déclaré "l'état d'exception" et mis en place des mesures de restrictions d'eau, y compris pour les agriculteurs, qui doivent réduire de 40% leur utilisation d'eau.

Risque incendie élevé

Mais le manque d'eau augmente aussi le risque incendie. À la fin du mois de mars, un premier feu a déjà détruit plus de 4.000 hectares dans la région de Valence. En 2022, l'Espagne a aussi été le pays d'Europe le plus touché par les feux de forêts, avec plus de 300.000 hectares brûlés.

La canicule devrait se poursuivre jusqu'au week-end du 29 avril dans le pays. Selon Météo-France, le mercure devrait aussi légèrement augmenter dans le sud de la France, sans pour autant atteindre les températures espagnoles.