Canicule aux États-Unis : à Phoenix, les habitants épuisés par une vague de chaleur qui s'éternise

80 millions d'Américains subissent en ce moment des températures de 41 degrés, voire plus. La vague de chaleur s'éternise aux États-Unis et fatigue la population. L'Arizona est l'un des États les plus touchés. À Phoenix, cela fait maintenant 22 jours que les températures dépassent les 43,3 degrés. C'est donc un record depuis 1895, année où on a commencé à mesurer les températures dans la ville.

Pas moins de 32 degrés la nuit

Il n'a jamais fait aussi chaud et surtout, les températures ne redescendent pas la nuit à moins de 32 degrés. Phoenix s'est beaucoup développée au cours des 50 dernières années et les immeubles du centre-ville empêchent la chaleur de s'évacuer. Une chaleur telle qu'une chaîne locale s'est amusée à lancer un nouveau programme : des objets comme des tubes de crème, du beurre ou des bonbons sont laissés dans une voiture pour voir en combien de temps ils fondent.

Mais la peur ici, c'est que l'air conditionné lâche. C'est arrivé à Jacqueline Williams : "C'est pire qu'un sauna avec des pierres chaudes sur lesquelles vous versez de l'eau. Ce n'est que de la vapeur. J'ai la tête qui tourne, j'ai des points noirs devant les yeux tellement il fait chaud ici", raconte cette Américaine.

18 morts à Phoenix

18 personnes sont déjà mortes à cause de la chaleur. Les hôpitaux voient un afflux de patients qui souffrent d'insolation, mais aussi de brûlures graves provoquées par un contact, même bref, avec le bitume qui atteint jusqu'à 82 degrés.

Et pour rafraîchir certains patients, il n'y a pas d'autre choix que de les envelopper dans des housses mortuaires remplies de glaçons. Et pas d'amélioration immédiate en vue. La vague de chaleur devrait se prolonger jusqu'à au moins vendredi.