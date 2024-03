Kate Middleton : pour le cancérologue Alain Toledano, l'état de santé de la princesse n'est pas particulièrement inquiétant

Nouveau coup de massue pour la monarchie britannique : la princesse Kate Middleton a annoncé être atteinte d'un cancer, sans en préciser la nature, et avoir entamé une procédure de chimiothérapie. Cette dernière indique que "des tests ont révélé la présence d'un cancer" après son opération abdominale réalisée à la mi-janvier. Pour le Dr Alain Toledano, rien n'indique que l'état de santé de la princesse est particulièrement inquiétant.

"Une femme, jeune, qui n'a pas d'autres antécédents, c'est plus engageant en termes de pronostics"

La Princesse de Galles indique "qu'elle a eu une chirurgie abdominale majeure dans l'abdomen". Une zone qui contient "beaucoup d'organes, soit digestif, soit de l'appareil gynécologique". Lorsqu'on opère un cancer, les chirurgiens enlèvent les cellules cancéreuses. C'est à partir de ce moment-là que l'on définit un risque de rechute, "qui est plus ou moins important" en fonction du type de cancer.

En ce qui concerne le traitement, en fonction du type de cancer, "certains vont être sensibles aux chimiothérapies" et d'autres non. Par ailleurs, le Dr Alain Toledano le précise : "on ne peut pas dire forcément que chimiothérapie égale gravité".

Pour ce qui est du pronostic, cela dépend de beaucoup de facteurs : "Les pronostics vont dépendre du type de maladie et de l'agressivité des cellules cancéreuses, mais également du terrain sur lequel survient le cancer. C'est sûr qu'une femme, jeune, qui n'a pas d'autres antécédents, et dont les organes fonctionnent normalement, c'est toujours plus engageant entre guillemets en termes de pronostic".