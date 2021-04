Canada : mystère autour du plus grand cluster au monde de variants brésiliens

Le Canada a enregistré ces derniers jours le plus gros foyer de contaminations au monde au variant brésilien, hors-Brésil évidemment. Ce cluster se trouve en Colombie-Britannique, province la plus à l'ouest du Canada. Selon le Toronto Star, près de 900 cas y ont été recensés, surtout des jeunes de 20 à 39 ans, précise le Globe and Mail.

Comment le virus est-il arrivé là ?

Le quart de ces contaminations se concentrent dans une station de ski Whistler, située à 100 kilomètres au nord de Vancouver. Le plus troublant dans cette histoire, écrit The Guardian, c'est que personne ne sait comment le variant brésilien est arrivé là. Car les frontières du Canada sont fermées aux touristes et les Canadiens qui rentrent au pays sont soumis à une quarantaine de deux semaines, qu'ils doivent passer en partie à l'hôtel. Cette station de ski a donc fermé ses portes au public.

Parmi les 84 personnes initialement testées positives au variant, aucune ne revenait d'Amérique du Sud, ni même de l'étranger, poursuit le Guardian. Le Vancouver Sun nous apprend aussi qu'une campagne de vaccination express a été lancée à Whistler pour immuniser tous les habitants et tous les travailleurs saisonniers.

Vendredi, le Premier ministre Justin Trudeau a appelé à un durcissement des mesures sanitaires en place. Car au Canada, l'accélération de la campagne de vaccination ne parvient pas à freiner la troisième vague de Covid-19.

Le variant brésilien inquiète en France et Europe. Car sa très forte contagiosité et sa potentielle résistance aux vaccins représentent une menace prise très au sérieux par les scientifiques. Ce variant dit "P1" est pour l’instant peu présent de notre côté de l’Atlantique. Mais au Canada, comme aux Etats-Unis et dans toute l’Amérique du sud, il se développe à une vitesse folle.