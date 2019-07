CAN 2019 : en Algérie, "le jour, on se sert du drapeau pour manifester, le soir pour célébrer les victoires de l'équipe nationale"

REPORTAGE

Cela fait 29 ans que l'équipe algérienne de football n'a pas atteint la finale de la Coupe d'Afrique des nations. En Algérie, cette rencontre, qui opposera les Verts à l'équipe sénégalaise, est vécue comme un événement. Et d'autant plus qu'en se disputant vendredi, la finale de la CAN coïncidera avec la marche que les Algériens reconduisent chaque semaine pour réclamer la démocratie.

La rencontre du sport et de la politique

Beaucoup ont ainsi prévu de marcher pour réclamer plus de garanties politiques au pouvoir en place, juste avant d’aller supporter leur équipe favorite en début de soirée. "La marche du vendredi est toujours une manifestation de victoire, mais cette fois, il y aura aussi la victoire du match. On fera d’une pierre deux coups", prédit ainsi un manifestant.

Installé en plein centre d’Alger, Amine n’a jamais vendu autant de drapeaux algériens que lors de cette dernière semaine. "C’est l’occasion pour moi de faire des affaires, surtout grâce au drapeau national. Le jour, on s’en sert pour manifester, pour revendiquer la liberté, et le soir pour célébrer les victoires de l’équipe nationale."

"Une joie qui ne doit pas tourner au drame"

En cas de victoire des Verts, il risque d’y avoir plus de monde dehors que pendant les marches pacifiques. Hamid espère juste qu’il n’y aura pas de dérapage : "Il faut dire aux jeunes de manifester leur joie, mais une joie qui ne doit pas tourner au drame !", avertit cet Algérois de 68 ans.

Beaucoup considèrent la victoire de l’équipe algérienne comme acquise : un titre et une coupe que les Algériens espèrent depuis près de trois décennies.