Bruxelles va proposer aux Européens un nouveau portefeuille totalement numérique

La France vient à peine d’adopter la nouvelle carte d’identité avec une puce électronique que Bruxelles prépare déjà l’étape suivante. La Commission européenne présente jeudi son projet d’identité numérique. Cette fois, plus de carte physique, tout sera numérisé dans nos smartphones.

Un portefeuille numérique, utilisable à distance

Nous avons tous un portefeuille, avec carte d’identité, permis de conduire, carte vitale… Désormais, Bruxelles veut nous en proposer un autre : électronique et sécurisé, accessible sur nos téléphones. Cela concernera les informations figurant dans nos documents d'identité, authentifiées officiellement par les autorités.

Cela veut dire que vous pourrez prouver dans le monde virtuel que vous êtes bien vous, ce qui pourrait s'avérer utile pour signer un document, pour louer une voiture ou ouvrir un compte en banque à distance, y compris dans d'autres pays européens.

Ne plus avoir à communiquer des informations personnelles aux Gafa

Et puis actuellement, quand vous voulez souscrire un abonnement en ligne, on vous propose souvent de le faire via votre compte Google ou Facebook. Cela pourrait devenir possible via cette identité numérique. Ainsi, vous ne fournirez plus vos données aux Gafa. D’ailleurs, c’est vous qui choisirez quelles données vous voulez communiquer, y compris dans le monde réel. Un exemple : pour entrer en boîte de nuit, votre téléphone vous permettra de prouver votre âge sans que le videur qui le scanne puisse voir votre adresse ou votre date de naissance.

Cette réglementation présentée par la Commission européenne devra ensuite être adoptée par le Parlement européen et les Etats membres.