Brexit : Donald Trump déplore que l'UE soit "si dure" avec Londres

Le président américain Donald Trump a déploré mercredi que l'UE soit "si dure" avec le Royaume-Uni, après que les dirigeants européens se sont mis d'accord sur un report du Brexit pouvant aller jusqu'à six mois.

Un accord pour éviter une séparation brutale. À l'issue d'un sommet tendu à Bruxelles, le Royaume-Uni a obtenu "une extension flexible" du Brexit jusqu'au 31 octobre, dans le cadre d'un accord conclu dans la nuit de mercredi à jeudi écartant provisoirement le spectre d'une séparation brutale. Lors de ce sommet extraordinaire des dirigeants européens, le président français Emmanuel Macron s'est opposé à un report de longue durée du Brexit, tandis que la plupart des autres chefs d'État et de gouvernement, dont la chancelière allemande Angela Merkel, y étaient favorables. La Première ministre britannique Theresa May a finalement obtenu davantage de temps pour tenter de faire accepter au Parlement de Westminster l'accord de retrait qu'elle avait péniblement négocié avec Bruxelles.

Donald Trump dénonce la dureté de l'UE. "Dommage que l'Union européenne soit si dure pour le Royaume-Uni et pour le Brexit", a cependant tweeté le président américain. Il a ensuite tourné son attention sur le conflit commercial en cours entre Washington et l'Europe en disant : "L'UE est également un partenaire commercial brutal avec les États-Unis, ce qui va changer".

Too bad that the European Union is being so tough on the United Kingdom and Brexit. The E.U. is likewise a brutal trading partner with the United States, which will change. Sometimes in life you have to let people breathe before it all comes back to bite you!