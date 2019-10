Brexit : que va-t-il se passer après la nouvelle demande de report britannique ?

ON DÉCRYPTE

À onze jours de la date-butoir du Brexit, Boris Johnson est obligé de revoir ses plans dimanche, après avoir été contraint par son Parlement de demander un report du divorce tout en martelant ne pas en vouloir. Une loi adoptée en septembre stipulait que si aucun accord de sortie n'était approuvé par le Parlement d'ici au 19 octobre, le Premier ministre devait réclamer un report du Brexit au 31 janvier 2020. Boris Johnson a tardivement envoyé la demande de report samedi soir au président du Conseil européen Donald Tusk.

Cette nouvelle journée folle à Westminster laisse le Royaume-Uni en plein flou sur la manière dont il va sortir de l'UE. Arrivé au pouvoir fin juillet sur la promesse de réaliser le Brexit à tout prix le 31 octobre, Boris Johnson est vent debout contre tout report de la sortie de l'UE, initialement prévue le 29 mars et déjà repoussée deux fois.

Un nouveau vote dès lundi ?

Mais, selon des sources gouvernementales, Boris Johnson aurait parallèlement envoyé à Donald Tusk une seconde note disant que personnellement, il ne souhaiterait pas ce report, comme il en avait averti les députés un peu plus tôt. "Je n'irai pas négocier un report avec l'Union européenne, et ça, la loi ne m'y oblige pas. Je vais dire à nos amis et collègues européen qu'un nouveau report serait nocif pour notre pays, pour l'Union européenne et pour la démocratie", avait-il clamé devant les élus samedi.

Hallucinant : de source britannique, Bruxelles aurait reçu ce soir 3 documents :

1/ l'un demandant le report du #Brexit, non signé !

2/ un 2nd disant : "on vous a envoyé le 1er document parce qu'on est obligés" !

3/ un dernier de Boris #Johnson, disant qu'il ne veut pas de report — François Beaudonnet (@beaudonnet) October 19, 2019

Malgré sa défaite, Boris Johnson compte poursuivre le processus législatif pour introduire ce nouvel accord dans la loi britannique. Il devrait tenter de forcer ce nouveau vote dès lundi, mais les députés ne comptent pas se laisser faire. Forts de leur victoire, eux, prévoient de proposer toute une série d'amendements au nouvel accord, comme par exemple soumettre le futur texte à un second référendum.

À Bruxelles, on ne se presse pas

Côté Européen, il n'y a pas de choc, mais plutôt du fatalisme et de la résignation. Les représentants des 27 États membres vont faire le point ce dimanche à Bruxelles. À priori, ils n'ont pas l'intention de se précipiter. Hier soir à la réception des courriers britanniques, le président du Conseil européen a annoncé des consultations au niveau des dirigeants qui pourraient prendre plusieurs jours.

De son côté, l'Élysée a fait savoir que Paris ne souhaitait pas étudier la question d'un délai, tant que le Parlement de Westminster n'a pas voté sur le fond de l'accord. Si c'est Londres qui fait la demande, ce sont les 27 États membres qui trancheront et eux seuls. Comme ils ne veulent pas d'une sortie sans accord, ils finiront par retarder encore le Brexit s'ils n'ont pas le choix, sans forcément le dire tout de suite.