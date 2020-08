Biélorussie : des milliers de manifestants à Minsk, Loukachenko s'est entretenu avec Poutine

Le président de la Biélorussie Alexandre Loukachenko s'est entretenu par téléphone samedi avec son homologue russe Vladimir Poutine selon des informations de l'agence étatique Belta, alors que plusieurs milliers de manifestants étaient à nouveau rassemblés à Minsk, la capitale du pays, pour protester contre sa réélection. "Les présidents ont discuté de la situation en cours à l'intérieur et l'extérieur du Bélarus", a indiqué l'agence sur sa chaîne Telegram, peu de temps après que le président Loukachenko a demandé à s'entretenir avec Poutine pour évoquer la "menace" visant, selon lui, son pays et "toute notre région".

Moscou a dénoncé des tentatives "d'ingérence étrangère"

"Une agression est en train d'être menée contre le Bélarus. Nous devons contacter Poutine, le président russe, pour que je puisse parler avec lui maintenant", avait auparavant affirmé Alexandre Loukachenko, lors d'une réunion avec des responsables. Depuis le début du mouvement de contestation, le pouvoir biélorusse a reçu le soutien de Moscou qui a dénoncé des tentatives d'"ingérence étrangère" visant à déstabiliser son allié historique, malgré des tensions récurrentes entre les deux pays ces dernières années.

Dans les rues de Minsk, des milliers de personnes convergeaient vers la station de métro Pouchkinskaïa, à l'ouest du centre-ville, pour rendre hommage à un manifestant ayant trouvé la mort à proximité lors d'une manifestation lundi dernier. "Non à la violence !", "Vive le Bélarus", scandaient les manifestants, portant des fleurs ou faisant le "V" de la victoire avec les doigts.

Un rassemblement autour du cercueil d'un manifestant décédé

Au même moment, entre 500 et 700 personnes se sont réunies avec la famille du défunt autour de son cercueil, exposé dans un autre quartier de la capitale. Depuis dimanche dernier, des dizaines de milliers de manifestants contestent la réélection d'Alexandre Loukachenko à travers le pays, dénonçant des fraudes massives et la violente répression du pouvoir. Cette dernière a également été constatée par Joël, un Français de 24 ans installé à Minsk, comme il l'a expliqué samedi sur Europe 1.

La manifestation de ce samedi a lieu alors que l'opposante biélorusse Svetlana Tikhanovskaïa, réfugiée en Lituanie après avoir contesté la victoire d'Alexandre Loukachenko le 9 août dernier, a appelé vendredi à des "manifestations pacifiques" dans son pays durant le week-end.

Le même jour, l'Union européenne a décidé de sanctionner la répression au Bélarus. "L'UE va maintenant lancer un processus de sanctions contre les responsables des violences, arrestations et fraudes liées à l'élection" présidentielle au Bélarus, a annoncé la ministre des Affaires étrangères suédoise, Ann Linde, à l'issue d'une vidéoconférence avec ses homologues. Une liste de personnes accusées d'avoir organisé et procédé à la répression au Bélarus va être établie et elle sera soumise pour approbation aux Etats membres.

L'UE pousse pour un plan de médiation

Le Bélarus est toujours sous le coup d'un embargo sur les ventes d'armes et de matériel pouvant être utilisé pour la répression. Quatre personnes sont déjà interdites de séjour dans l'UE et leurs avoirs ont été gelés depuis 2016. Les nouveaux noms s'ajouteront à cette liste.

L'UE veut forcer le président Loukachenko à s'engager sur un plan de médiation en trois points proposé par la Lettonie, la Lituanie et la Pologne, voisins du Bélarus. La Pologne a préconisé vendredi l'organisation de nouvelles élections. "Elles doivent être équitables, avec des observateurs d'autres pays", a demandé le Premier ministre Mateusz Morawiecki.

Minsk s'est dit prêt à un "dialogue constructif" et a commencé à relâcher des centaines de personnes arrêtées depuis lundi. Tous les témoignages dénoncent l'extrême brutalité de la répression menée par les forces spéciales du régime.

La Pologne et la Lituanie soutiennent les opposants biélorusses

La Pologne et la Lituanie ont par ailleurs annoncé une aide aux opposants biélorusses. Le gouvernement polonais a prévu une enveloppe de 11 millions d'euros pour aider les Belarusses à obtenir des visas et financer leur installation en Pologne et pour soutenir les médias indépendants et les organisations non gouvernementales au Bélarus, a annoncé devant le parlement son Premier ministre. Sont également prévues des bourses pour les étudiants bélarusses poursuivant leurs études dans les universités polonaises.

De son côté, la Lituanie a proposé de soigner les manifestants bélarusses blessés au cours des manifestations et suggéré la mise en place d'un fonds de l'Union européenne pour aider "les victimes de la répression".